Chuyện showbiz: Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng 3 nảy nở trên bãi biển

Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng ba nảy nở trên bãi biển: Hoa hậu Việt Nam 2014 tự tin với vóc dáng sexy, làn da trắng mịn. (Ngôi sao) Diệp Lâm Anh diện váy cưới lộng lẫy trước ngày lên xe hoa: Với tone màu trắng chủ đạo, Diệp Lâm Anh đẹp mơ màng như một nàng thơ kiều diễm trong tà áo cưới. (VOV.VN) Trương Thị May quyền quý, kiêu sa trong tà áo dài truyền thống: Á hậu Trương Thị May hóa thân thành một nữ hoàng quyền quý kiêu sa trong tà áo dài đen sang trọng, đài các. (VOV.VN) Võ Hoàng Yến vẫn đẹp nóng bỏng dù đã phẫu thuật thu nhỏ vòng 1: Nữ siêu mẫu mang đến hình ảnh quyến rũ, nữ tính, sang trọng, thời thượng trong những thiết kế mới của Đỗ Mạnh Cường. (VOV.VN) Thuỷ Tiên mặc set trang phục hơn một tỷ đồng sánh vai chồng: Nữ ca sĩ diện 'cây' đồ hiệu của thương hiệu nổi tiếng trong sự kiện ra mắt học viện bóng đá. (Ngôi sao) Đỗ Mỹ Linh, Huyền My lọt top 64 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh và Huyền My đã xuất sắc ghi tên mình vào top 64 Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2017. (VOV.VN) Vợ Phạm Anh Khoa bảo vệ chồng sau khi bị Phạm Lịch tố gạ tình: Tối 1/5, chị Thùy Trang - vợ Phạm Anh Khoa đã có những chia sẻ ngắn về việc chồng bị Phạm Lịch tố gạ tình. (Zing) Nhà sản xuất của Netflix tố cáo bị Harvey Weinstein hiếp dâm: Alexandra Canosa - người thực hiện show "Marco Polo" - nói bị ông trùm lạm dụng tình dục và không cho hé lộ chuyện suốt bảy năm. (VNE) Hé lộ thông tin mới nhất về cái chết của DJ nổi tiếng Avicii: Trang TMZ đưa tin, DJ người Thụy Điển Avicii qua đời vì mất máu quá nhiều sau khi tự tử bằng một mảnh chai vỡ. (VOV.VN) Con trai Beckham hẹn hò với nữ vũ công gợi cảm hơn 8 tuổi: Brooklyn Beckham được cho là đang hẹn hò nữ vũ công nóng bỏng Lexy Panterra hậu chia tay bạn gái lâu năm Chloe Moretz. (VOV.VN)./.

Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng ba nảy nở trên bãi biển: Hoa hậu Việt Nam 2014 tự tin với vóc dáng sexy, làn da trắng mịn. (Ngôi sao) Diệp Lâm Anh diện váy cưới lộng lẫy trước ngày lên xe hoa: Với tone màu trắng chủ đạo, Diệp Lâm Anh đẹp mơ màng như một nàng thơ kiều diễm trong tà áo cưới. (VOV.VN) Trương Thị May quyền quý, kiêu sa trong tà áo dài truyền thống: Á hậu Trương Thị May hóa thân thành một nữ hoàng quyền quý kiêu sa trong tà áo dài đen sang trọng, đài các. (VOV.VN) Võ Hoàng Yến vẫn đẹp nóng bỏng dù đã phẫu thuật thu nhỏ vòng 1: Nữ siêu mẫu mang đến hình ảnh quyến rũ, nữ tính, sang trọng, thời thượng trong những thiết kế mới của Đỗ Mạnh Cường. (VOV.VN) Thuỷ Tiên mặc set trang phục hơn một tỷ đồng sánh vai chồng: Nữ ca sĩ diện 'cây' đồ hiệu của thương hiệu nổi tiếng trong sự kiện ra mắt học viện bóng đá. (Ngôi sao) Đỗ Mỹ Linh, Huyền My lọt top 64 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2017: Đỗ Mỹ Linh và Huyền My đã xuất sắc ghi tên mình vào top 64 Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2017. (VOV.VN) Vợ Phạm Anh Khoa bảo vệ chồng sau khi bị Phạm Lịch tố gạ tình: Tối 1/5, chị Thùy Trang - vợ Phạm Anh Khoa đã có những chia sẻ ngắn về việc chồng bị Phạm Lịch tố gạ tình. (Zing) Nhà sản xuất của Netflix tố cáo bị Harvey Weinstein hiếp dâm: Alexandra Canosa - người thực hiện show "Marco Polo" - nói bị ông trùm lạm dụng tình dục và không cho hé lộ chuyện suốt bảy năm. (VNE) Hé lộ thông tin mới nhất về cái chết của DJ nổi tiếng Avicii: Trang TMZ đưa tin, DJ người Thụy Điển Avicii qua đời vì mất máu quá nhiều sau khi tự tử bằng một mảnh chai vỡ. (VOV.VN) Con trai Beckham hẹn hò với nữ vũ công gợi cảm hơn 8 tuổi: Brooklyn Beckham được cho là đang hẹn hò nữ vũ công nóng bỏng Lexy Panterra hậu chia tay bạn gái lâu năm Chloe Moretz. (VOV.VN)./.