Chuyện showbiz: Lộ nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Mới đây, một người bạn gốc Thái có đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh anh và Song Joong Ki đi chơi cùng nhau. Trong ảnh có thể thấy nam diễn viên đeo kính tròn, cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh. Mặc dù nở nụ cười rất tươi nhưng nhiều người nhận xét nam diễn viên “Hậu duệ của mặt trời” trông phờ phạc và xuống sắc hẳn trong bức hình này. (Ngôi sao) Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh cô đưa con trai Subeo cùng bố mẹ sang Hàn Quốc chơi. Theo đó, "Nữ hoàng giải trí" thừa nhận, "Đây mới là điều mình quan tâm trong cuộc sống hiện tại. Danh vọng, tiền tài nó chỉ thoáng qua. Thành công được thì vui, không được thì hơi vất cả, thắng hôm nay rồi mai lại chẳng cần nữa...". (FBNV) Việc H'hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã khiến nhiều người bất ngờ. Sự cá tính, thông minh của H'hen Niê được nhiều người khen ngợi. Mới đây, Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng chia sẻ: "My Hoa hậu idol Kiều Khanh. Chị nhìn xem! Em thấy có khá nhiều khoảnh khắc giống chị lúc ngày xưa đó nhé! Những cái biểu cảm khá giống. Dĩ nhiên là bao giờ thần tượng của tôi ngày càng đẹp rực rỡ hơn!". (FBNV) H'Hen Niê sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng săn chắc, mái tóc tém cá tính. Nhan sắc của cô không mang tính đại chúng với đại đa số người Việt Nam so với các hoa hậu khác. Nhiều người khá tò mò, liệu khi để tóc dài, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 liệu có đẹp hơn? Và những tấm ảnh của cô khi còn để tóc dài thướt tha đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. (Ngôi sao) Chiều tối ngày 6/1, sự kiện nhãn hàng đình đám với sự tham dự của 2 ngôi sao hạng A showbiz Việt gồm Thanh Hằng, Hà Tăng, cùng 2 nhân vật khách mời cực kỳ nổi tiếng là vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận đã được diễn ra. "Mẹ chồng" Thanh Hằng đẹp sắc sảo và quyến rũ với đầm xẻ ngực sâu, còn Hà Tăng vẫn khiến bao người xuýt xoa bởi vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng. (Kênh 14) Đã gần 1 tuần kể từ khi scandal Lý Tiểu Lộ ngoại tình cùng PGone nổ ra, người khiến khán giả cảm thấy đau lòng và thương xót nhất chính là Giả Nãi Lượng cùng con gái Điềm Hinh. Giả Nãi Lượng viết một tâm thư rất dài, giãi bày cuộc sống những ngày qua của gia đình anh, đặc biệt là gửi tới Lý Tiểu Lộ. (Kênh 14) Những bức ảnh được cả hai đăng tải trên Instagram đã chứng minh Kỳ Duyên và Huyền My vẫn là những người bạn vô cùng thân thiết. Cụ thể, Kỳ Duyên và Huyền My cùng tham gia một sự kiện tại thành phố Vinh, khi ra về, hai người đẹp đã cùng ekip đi ăn và trò chuyện với nhau. Dù không chụp ảnh chung nhưng cả hai đã cùng gắn tên đối phương trong bức ảnh của mình. (Eva) Hương Tràm đã có rất nhiều màn hát live phô diễn kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao, những phần thử thách hát chay bất ngờ cũng chẳng thể làm khó được cô. Mới đây, nữ ca sĩ đã cover lại 3 bản hit: Xin đừng lặng im, Ngày mai em đi, Yêu 5. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng Hương Tràm đang lạm dụng quá nhiều kỹ thuật khi hát khiến cho ca khúc bị khô cứng. (2sao) Nghệ sĩ Xuân Bắc khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi "nhá hàng" clip hậu trường tập Táo quân. Anh chia sẻ hóm hỉnh: "Chưa biết ai đóng vai nào mà thoại như đúng rồi". (24h) Trang Sina đưa tin, mới đây, Huỳnh Nghị Thanh - chồng cũ của nữ diễn viên Huỳnh Dịch - bất ngờ chia sẻ thông tin gây sốc, chính là việc "Tiểu Yến Tử ly hôn". Có tất cả 3 nữ diễn viên được đưa vào tầm ngắm là Triệu Vy, Huỳnh Dịch và Lý Thạnh, nhưng netizen đều cho rằng Huỳnh Nghị Thanh đang đang ám chỉ Triệu Vy, bởi Huỳnh Dịch đã ly hôn với Huỳnh Nghị Thanh, Lý Thạnh vừa thông báo mang bầu, chỉ còn Triệu Vy là người duy nhất có thể vướng vào nghi án này. (Kênh 14)

