Chuyện showbiz: Phạm Quỳnh Anh lộ vẻ mệt mỏi khi chăm con trên máy bay

Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh ngồi co ro ôm con gái được nữ ca sĩ Văn Mai Hương đăng tải thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong ảnh, bà mẹ 35 tuổi trong tư thế ôm chặt con gái vào lòng, chốc chốc lại cúi xuống để ý, chăm sóc cô bé. Gương mặt Phạm Quỳnh Anh lộ rõ sự mệt mỏi. (2sao) Hari Won chê Trường Giang cũng ham ăn không kém mình khi thấy anh tìm kiếm món ăn trên mạng. (FBNV) Thân Thúy Hà mang thai lần hai ở tuổi 40 sau 8 năm làm mẹ đơn thân. Nữ diễn viên đã chia sẻ hình ảnh mang bầu trên trang cá nhân. (Zing) Diệp Lâm Anh khoe ảnh đưa con gái đi tiêm cùng với mẹ. Nhiều fan nhận xét, Diệp Lâm Anh và mẹ trông như hai chị em. (FBNV) Lan Khuê chia sẻ về chuyến du lịch Canada: "Cầu treo chắc chắn lắm mà nhát gan là cũng phải nhắm mắt bò qua thôi". (FBNV) Sau hơn 3 năm chia tay Lương Bích Hữu, Khánh Đơn đã có tình yêu mới và lên kế hoạch xây dựng gia đình trong năm 2019. Dù vậy, nhạc sĩ "Quên cách yêu" thừa nhận chuyện tan vỡ này khiến bản thân vô cùng tiếc nuối. (Thanh Niên) Thông tin đăng tải trên tạp chí OK! Australia cho biết, Miley Cyrus cùng Liam Hemsworth rất vui mừng khi chuẩn bị chào đón một bé gái đúng như hy vọng của họ. (Công lý) Một nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí Us Weekly, Gwen Stefani đã tính chuyện hôn nhân với Blake Shelton, cặp đôi sẽ sớm báo tin vui với báo chí và người hâm mộ. "Blake muốn cưới Gwen từ lâu lắm rồi, nhưng cô ấy luôn thận trọng trước khi đưa ra quyết định, bởi cô ấy nghĩ cho ba đứa con", người này cho hay. (Ngoisao.net) Trên trang cá nhân, Victoria khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã chi 1.200 bảng Anh (khoảng 36 triệu đồng) để mua kem dưỡng da làm từ máu mình. (VOV.VN) Nam diễn viên "Vệ binh dải ngân hà" Chris Pratt (39 tuổi) sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với nữ diễn viên Anna Faris (2009-2017), mới đây, đã gây bất ngờ khi tuyên bố đính hôn với con gái của nam diễn viên Arnold Schwarzenegger - cô Katherine Schwarzenegger (29 tuổi). (Dân Trí)

