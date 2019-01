Chuyện showbiz: Sau ly hôn, Hồng Nhung xuất hiện bên trai Tây lạ mặt

Tin đồn Hồng Nhung có tình mới bắt nguồn từ việc mới đây cô công khai xuất hiện thân thiết với một anh chàng ngoại quốc tại buổi ra mắt album mới của Lệ Quyên. Tuy nhiên, Hồng Nhung cho biết, "trai Tây" này chỉ là một người bạn trong đoàn phim tài liệu nước ngoài mà cô sắp sửa hợp tác. (ANTĐ) Á hậu Việt Nam 2012 đã sinh con trai đầu lòng được hơn một tháng. Tú Anh chia sẻ, khi mang bầu cô chỉ tăng 10 cân và quyết sẽ giữ kín hình ảnh của con vì không muốn truyền thông để ý tới bé quá sớm. (Công lý) Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Á hậu Phương Nga, nam diễn viên Bình An chia sẻ: “Nhiều người nói rằng, nếu tôi im lặng như vậy thì mọi người sẽ có thêm cớ để đồn đoán, nhưng tôi khẳng định rằng "cây ngay không sợ chết đứng", không việc gì phải sợ cả”. (Thanh Niên) Tăng Thanh Hà chia sẻ về chuyến du lịch New Zealand: "Lần này mình đi quá may mắn, mùa xuân năm nay đến trễ nên hoa Lupins mọc đầy dọc đường đi". (FBNV) Lâm Khánh Chi khoe con trai sinh nhờ mang thai hộ, nặng 3,5 ký, giống ông xã. Có thể nói cô là người chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam có được hạnh phúc trọn vẹn như một người phụ nữ bình thường. (Dân Việt) Quang Thắng hiếm hoi tiết lộ người vợ bí ẩn kém 11 tuổi. Quang Thắng cho biết, bà xã không phải là mối tình đầu nhưng lại là người mà anh yêu và muốn cưới. Quang Thắng đã ấn tượng với bà xã ngay từ khi chị mới học lớp 10. (Tổ Quốc) Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Demi-Leigh Nel-Peters được bạn trai là cầu thủ bóng bầu dục Tim Tebow quỳ xuống cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương 7,25 carat. (VOV.VN) Brad Pitt xuất hiện với vẻ ngoài già nua, kém phong độ khi đến tham dự sự kiện diễn ra ở Los Angeles vào ngày 9/1 vừa qua. (VOV.VN) Hai con gái của Quyền Linh hóa thiếu nữ dân tộc Mông khi cùng bố mẹ đi thăm Mộc Châu (Sơn La). Cô em Hạt Dẻ được nhận xét rất giống bố, trong khi cô chị Lọ Lem hiền thục dịu dàng giống mẹ. (FBNV) Kevin Fret - nam ca sĩ đầu tiên công khai đồng tính trong cộng đồng nhạc Latin đã bị bắn chết tại Puerto Rico. (VOV.VN)

