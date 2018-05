Chuyện showbiz: Thêm 1 vũ công tố Anh Khoa rủ đến khách sạn nửa đêm

Nga My: 'Phạm Anh Khoa rủ tôi tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm': vũ công Nga My (23 tuổi) - thuộc vũ đoàn Bước nhảy - lần đầu công khai những tin nhắn ca sĩ Phạm Anh Khoa gửi để rủ cô "qua chơi" vào lúc nửa đêm. (Theo Zing). Diệp Lâm Anh diện áo dài đỏ nổi bật, tình tứ 'khóa môi' chú rể Đức Phạm: Nữ ca sĩ diện áo dài đỏ nổi bật, xuất hiện rạng rỡ bên cạnh chú rể Đức Phạm trong lễ đón dâu. Phạm Lịch bị người lạ nhắn tin đe dọa phải rời Sài Gòn: Nữ vũ công đang sống trong trạng thái lo lắng, không dám đi đâu vì sợ xảy ra chuyện không hay Phương Vy Idol bật khóc nức nở kể về chuỗi ngày hôn nhân sóng gió: Ít ai biết được, Phương Vy đã trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, những ngày “chỉ cần gấp chân lên, gập bụng thôi là đau thấu trời” khiến cô luôn cáu bẳn với chồng. “Bản chất của hôn nhân là những ngày êm đềm phải đi kèm với những ngày sóng gió”, Phương Vy tâm sự. (Dân trí) Hương Tràm tự tin đọ độ nóng bỏng với Hoàng Thuỳ Linh tại sự kiện: Hoàng Thuỳ Linh, Hương Tràm và Đức Phúc vừa nhận lời làm giám khảo chính chương trình truyền hình thực tế The Debut – dự án số 1. Bảo Anh đau như 'dao đâm vào tim' khi kể chuyện tình cũ: Nữ ca sĩ chia sẻ, những ca từ trong ca khúc mới như "nhát dao đâm vào tim" cô. Địch Lệ Nhiệt Ba có 'cha nuôi' chống lưng, thực hiện 'quy tắc ngầm' ngủ với người khác để thăng tiến?: Tin đồn này trực tiếp gây ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng của tiểu hoa đán 9X Địch Lệ Nhiệt Ba. Vợ tương lai của hoàng tử Anh mặc váy cưới 100.000 bảng: Meghan Markle sẽ diện váy của nhà mốt nổi tiếng Ralph & Russo. (Vnexpress) Diện đầm xuyên thấu, Kendall Jenner khoe thân hình đồng hồ cát gợi cảm: Siêu mẫu Kendall Jenner khoe thân hình đồng hồ cát khi xuất hiện tại sự kiện thời trang diễn ra tại New York ngày 3/5 vừa qua.

