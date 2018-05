Chuyện showbiz: Thêm một mỹ nhân nói từng bị Trường Giang tán tỉnh

Khánh My lần đầu lên tiếng: "Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương": Khánh My lần đầu xác nhận, khi đang yêu Nhã Phương, Trường Giang vẫn tán tỉnh, theo đuổi và còn đến nhà ăn cơm với gia đình cô. (afamily) Hồ Ngọc Hà diện váy xẻ sâu, sánh đôi bên Kim Lý: Cặp đôi gần như bên nhau không rời trong suốt bữa tiệc thân mật do Hà Hồ tổ chức. (VOV.VN) Phi Thanh Vân gây sốc với chiếc mũi gồ ghề, cằm nhọn hoắt: Đông đảo dân mạng khẳng định Phi Thanh Vân đang phải chịu nhiều biến chứng của việc dao kéo quá đà. (Tri thức trẻ) Rocker Nguyễn tỏ ra mất kiểm soát cảm xúc trên facebook: Mới đây, nam ca sĩ Rocker Nguyễn đã có những dòng trạng thái khá kích động và thiếu chuẩn mực trên facebook. (Tuổi trẻ) Thủ môn Bùi Tiến Dũng và dàn cầu thủ U23 đi xem phim “11 Niềm hy vọng“: Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh... háo hức khi đi xem bộ phim đầy cảm hứng về bóng đá Việt Nam "11 Niềm hy vọng". (VOV.VN) Phạm Lịch xuất hiện giữa ồn ào tố cáo Phạm Anh Khoa 'gạ tình': Nữ vũ công đang bị khủng hoảng tâm lý nhưng vẫn tới chúc mừng Linh Chi, Lâm Vinh Hải khai trương cơ sở làm đẹp tại TP HCM. (Ngôi sao) Hậu “thả thính”, Jun Phạm tiếp tục nắm tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Trong khi đang trình diễn, Jun Phạm đã xuống sân khấu, một lần nữa nắm tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (VOV.VN) Adele mừng sinh nhật tuổi 30 theo phong cách Titanic: Nữ ca sĩ người Anh Adele đã có một bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 mà theo cô là 'đêm tuyệt vời nhất trong đời' khi cô hóa thân thành nàng Rose trong bộ phim kinh điển Titanic. (Tuổi trẻ) Mang bầu ở tuổi 42, Từ Hy Viên phải bỏ con vì thai không phát triển: Nữ diễn viên "Vườn sao băng" cho biết thai nhi không phát triển bình thường. Các bác sĩ cũng không thể thấy tim thai nên gia đình đã quyết định bỏ em bé. (Zing) Selena Gomez bị bắt gặp thân thiết với chồng cũ Jennifer Aniston: Tung ca khúc mới mang tên "Back to you" nói nhớ tình cũ, Selena Gomez lại bị bắt gặp thân mật với Justin Theroux, chồng cũ của Jennifer Aniston. (VOV.VN)./.

Khánh My lần đầu lên tiếng: "Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương": Khánh My lần đầu xác nhận, khi đang yêu Nhã Phương, Trường Giang vẫn tán tỉnh, theo đuổi và còn đến nhà ăn cơm với gia đình cô. (afamily) Hồ Ngọc Hà diện váy xẻ sâu, sánh đôi bên Kim Lý: Cặp đôi gần như bên nhau không rời trong suốt bữa tiệc thân mật do Hà Hồ tổ chức. (VOV.VN) Phi Thanh Vân gây sốc với chiếc mũi gồ ghề, cằm nhọn hoắt: Đông đảo dân mạng khẳng định Phi Thanh Vân đang phải chịu nhiều biến chứng của việc dao kéo quá đà. (Tri thức trẻ) Rocker Nguyễn tỏ ra mất kiểm soát cảm xúc trên facebook: Mới đây, nam ca sĩ Rocker Nguyễn đã có những dòng trạng thái khá kích động và thiếu chuẩn mực trên facebook. (Tuổi trẻ) Thủ môn Bùi Tiến Dũng và dàn cầu thủ U23 đi xem phim “11 Niềm hy vọng“: Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh... háo hức khi đi xem bộ phim đầy cảm hứng về bóng đá Việt Nam "11 Niềm hy vọng". (VOV.VN) Phạm Lịch xuất hiện giữa ồn ào tố cáo Phạm Anh Khoa 'gạ tình': Nữ vũ công đang bị khủng hoảng tâm lý nhưng vẫn tới chúc mừng Linh Chi, Lâm Vinh Hải khai trương cơ sở làm đẹp tại TP HCM. (Ngôi sao) Hậu “thả thính”, Jun Phạm tiếp tục nắm tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Trong khi đang trình diễn, Jun Phạm đã xuống sân khấu, một lần nữa nắm tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (VOV.VN) Adele mừng sinh nhật tuổi 30 theo phong cách Titanic: Nữ ca sĩ người Anh Adele đã có một bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 mà theo cô là 'đêm tuyệt vời nhất trong đời' khi cô hóa thân thành nàng Rose trong bộ phim kinh điển Titanic. (Tuổi trẻ) Mang bầu ở tuổi 42, Từ Hy Viên phải bỏ con vì thai không phát triển: Nữ diễn viên "Vườn sao băng" cho biết thai nhi không phát triển bình thường. Các bác sĩ cũng không thể thấy tim thai nên gia đình đã quyết định bỏ em bé. (Zing) Selena Gomez bị bắt gặp thân thiết với chồng cũ Jennifer Aniston: Tung ca khúc mới mang tên "Back to you" nói nhớ tình cũ, Selena Gomez lại bị bắt gặp thân mật với Justin Theroux, chồng cũ của Jennifer Aniston. (VOV.VN)./.