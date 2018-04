Chuyện The Weeknd suýt hiến thận cho Selena Gomez chỉ là chiêu trò PR?

The Weekend vừa phát hành album mới mang tên My Dear Melancholy (Tình yêu u sầu của tôi) gồm 6 ca khúc, giãi bày những tình cảm đau khổ, tuyệt vọng về tình cũ. Chất liệu âm nhạc, từng lời ca, giai điệu lần này mang đậm phong cách âm nhạc của The Weeknd, chinh phục hoàn toàn khán giả.

Trong ca khúc chủ đề Call out my name, The Weeknd có hé lộ việc suýt hiến thận cho bạn gái cũ, Selena Gomez khi cô mắc phải căn bệnh ban đỏ hệ thống Lupus vào tháng 5/2017.

Selena Gomez và The Weeknd bắt đầu hẹn hò vào tháng 1 và chia tay vào tháng 10 năm ngoái.

Bài hát có đoạn: "Anh từng nói rằng anh không cảm thấy gì, nhưng đó là lời nói dối. Chút nữa là anh đã cắt một phần thân thể mình để em tiếp tục sống. Có lẽ anh chỉ là môt chỗ dừng chân của em, cho đến khi em quyết ra đi. Em đã phí phạm thời gian của anh...".

Tuy nhiên theo tờ Entertainment Tonight, The Weeknd chưa hề có ý định hiến thận. Mối quan hệ của cả hai chưa từng sâu đậm như The Weeknd thể hiện trong 6 ca khúc của album. "Đó chỉ là lời bài hát, cậu ta biết rõ khi tung album sẽ thu hút sự chú ý nhưng sự thật là cậu ta chưa từng có ý định hiến thận cho Selena. Tuy là bạn trai nhưng việc cậu ta nói như trong bài hát sẽ không bao giờ xảy ra".

Selena và người bạn thân Francia Raisa sau cuộc phẫu thuật vào tháng 9/2107.

Dù nhiều fan của The Weeknd khẳng định Selena Gomez là nguồn cảm hứng cho album nhưng phía Selena vẫn phản đối tình cảm Abel (tên thật của The Weeknd) giãi bày trong album là có thật.

"The Weeknd quan tâm nhiều về sự nghiệp hơn là chuyện tình cảm với Selena. Suốt cuộc phẫu thuật, động lực giúp cô vượt qua chỉ có gia đình và bạn bè", một người bạn thân của Selena khẳng định./.

