Cuộc chiến mỹ vị: Tủ lạnh của Hoà Minzy toàn đồ ăn thừa và khăn lau

Chương trình Cuộc chiến mỹ vị đã chính thức lên sóng ngày 8/1/2018 lúc 20h30 trên kênh VTV3. Chương trình chào đón 2 vị khách mời mà vừa xuất hiện đã gây ồn ào gian bếp của chương trình, đó là gia đình nhà “Hoa Dâm Bụt” Hòa Minzy và Đức Phúc. Với nét dễ thương, hồn nhiên vốn có, Hòa Minzy cùng Đức Phúc đã làm cho chương trình luôn đầy ắp tiếng cười.

"Cuộc chiến mỹ vị" đã chính thức lên sóng.

Ở phần giao lưu với khách mời, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh gây ấn tượng với mọi người qua cá tính dễ thương, vui vẻ năng động. Cô còn “thả thính” các đầu bếp khi liên tục đưa ra những hành động và câu nói tình tứ đến Sĩ Toàn và Vũ Dino.

Trái ngược với bà chị, Đức Phúc ít nói hơn và chỉ khoe sở thích ăn uống của mình. Ngoài cá tính cách nổi bật, hai khách mời còn có cơ hội để khoe chất giọng cao truyền cảm của mình, khi Hòa Minzy thể hiện ca khúc dân ca Bắc Ninh còn Đức Phúc tự tin hát hit “Ánh nắng của anh” khiến bốn đầu bếp đều trầm trồ khen ngợi.

Khách mời Hòa Minzy và Đức Phúc.

Ở phần thi gây ấn tượng, thử thách để thuyết phục 2 khách mời đó là thể hiện một ca khúc có tên một món ăn trong lời bài hát. Đầu bếp Ngọc Anh xung phong thể hiện một ca khúc mà ca sĩ Tùng Dương tửng thể hiện và có từ “rau răm”, Vũ Dino thể hiện ca khúc có từ “cơm nguội”, còn anh cả Hoàn Nhân hát theo phong cách Bolero mang theo món “chim và lá rừng”.

Sĩ Toàn cũng gây ấn tượng với Hòa Minzy khi hát chính ca khúc “Ăn gì đây”. Không chịu nhường, Vũ Dino đối đáp “gió đưa cành trúc la đà, Hòa đi với Vũ mới là một đôi” khiến Sĩ Toàn gật gù chịu thua. Cuối cùng, Hòa Minzy cũng “đổ” đầu bếp Vũ Dino còn Đức Phúc lựa chọn anh SaPa – đầu bếp Ngọc Anh.

Những tình huống vui nhộn tại chương trình.

Đến với phần khám phá tủ lạnh khách mời, MC Will bắt gặp những mẩu giấy nhỏ được Hòa Minzy ghim trên của tủ lạnh, “ngày dài tháng nhớ năm thương…” những câu văn “sến” bị Will bóc mẽ khiến giọng ca 9x ngượng “chín mặt”.

Được coi là tủ lạnh bề bộn vì có quá nhiều thức ăn bỏ dở, kem chảy nước, heo quay, nước ngọt và có cả khăn chùi, Hòa Minzy giải thích vì là người bận rộn thường xuyên phải đi ra ngoài nên cần nhiều thức ăn nhanh, ngoài ra khăn ướt để trên hoa quả sẽ giúp giữ hoa quả được tươi lâu hơn. Trong khi nghe Hòa giải thích, Will vẫn bốc ăn mà không hay biết đồ ăn đã hết hạn từ lâu. Quá tức giận, Will bất chợt làm đổ đồ ăn khiến “thánh sạch sẽ” khó chịu và tiếp tục công cuộc lau dọn.

Hoà Minzy.

Còn tủ lạnh của Đức Phúc chứa nhiều rau củ và thịt, cua, anh còn tranh thủ quảng cáo nước “giá Đức Phúc”. Chủ đề của Hòa Minzy là giải sầu còn chủ đề của Đức Phúc là lột xác.

Chỉ với 7 phút Ngọc Anh nhanh chóng hoàn thành món súp hải sản, càng cua kết hợp với tôm bóc vỏ theo phong cách “lột xác”. Món ăn nhận được sự hưởng ứng của các khách mời.

Còn với đối thủ của Ngọc Anh, Vũ Dino hứa hẹn sẽ chiêu đãi Hòa Minzy một món ăn mang phong cách truyền thống, thịt heo om với dưa chua. “Mình muốn tạo một hương vị gợi nhớ về quê hương lại đảm bảo yêu cầu nhanh dễ nấu. Nếu có thêm một chút hương vị từ dừa món ăn sẽ hoàn hảo hơn.” đầu bếp Vũ Dino chia sẻ.

Chung cuộc phần thi chiến thắng thuộc về đầu bếp Vũ Dino. Anh nhận được một huy hiệu đặc biệt từ chương trình cùng tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Những tập tiếp theo chương trình “Cuộc chiến mỹ vị” sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ 2 hàng tuần trên kênh VTV3./.

