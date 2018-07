Dàn sao đình đám Hollywood biến hàm răng xấu thành lợi thế riêng

Keira Knightley được biết đến với biệt danh “Bông hồng nước Anh” qua hàng loạt các vai diễn đình đám. Sở hữu gương mặt góc cạnh, dáng người quyến rũ, khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng Keira Knightley lại khiến người đối diện ái ngại khi cô nở nụ cười. Madonna sở hữu hàm răng thưa nhưng cô có nụ cười luôn rạng rỡ và hoàn hảo. Thay vì thường xuyên đi chỉnh răng và tẩy trắng, Madonna lại táo bạo trang trí cho hàm răng trên bằng vàng ròng. Hai chiếc răng cửa thưa phía trước là đặc trưng riêng của nữ diễn viên Anna Paquin. Nữ siêu anh hùng trong loạt phim X-Men dường như không muốn thay đổi hàm răng của mình và muốn nó trở thành một thương hiệu riêng có của cô. Ca sĩ Avril Lavigne cũng sở hữu hàm răng được ví như "ma cà rồng" với phần răng nanh dài hơn hẳn. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng nụ cười của Avril Lavigne mang một vẻ đẹp “ma mị”, rất cuốn hút. Những bộ răng bạc triệu không phải lúc nào cũng khiến nụ cười của các ngôi sao trông rạng rỡ mà đôi khi nó còn phản tác dụng như trường hợp của nam diễn viên "Cướp biển vùng Carribean" Johnny Depp. Gu thẩm mỹ khác lạ của nam tài tử đã khiến fans cảm thấy bối rối với chiếc răng đỏ au giữa miệng Lindsay Lohan thành công trong rất nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ,.... Thế nhưng cô nàng đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì hàm răng xấu ám màu thuốc lá quá nặng của mình. Tom Cruise là một trong những nam diễn viên từng sở hữu hàm răng khấp khểnh và đã phải khổ sở chỉnh sửa lại để sở hữu ngoại hình lung linh. Tuy nhiên hai chiếc răng cửa đã mọc lệch hẳn sang một bên khiến cho nụ cười của Tom Cruise khó có thể trở nên hoàn hảo. Chàng ca sĩ Seal bị thưa phần răng cửa khá nhiều, nhưng anh chẳng thèm quan tâm và luôn nở nụ cười lớn. Diễn viên "Now you see me" Woody Harrelson chưa bao giờ có ý định niềng hay cố định lại răng. Kể cả đóng vai phản diện, vai hài hay chính diện, anh vẫn luôn khoe nụ cười không hoàn hảo của mình trên phim. Cặp răng cửa to và thưa tưởng chừng là điểm bất lợi về nhan sắc nhưng Vanessa Paradise lại sử dụng như một "vũ khí sắc đẹp" riêng của mình. Cô nàng từng chinh phục nam diễn viên Johnny Depp với hàm răng không hoàn hảo của mình. Georgia May Jagger - con gái thủ lĩnh nhóm Rolling Stones Mick Jagger cũng rất biết cách biến hàm răng "khiếm khuyết" thành ưu thế. Với diện mạo độc đáo, cùng hàm răng thưa giúp cô xuất hiện trong nhiều tạp chí thời trang và ảnh quảng cáo của nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu như Vivienne Westwood, Roberto Cavalli, Louis Vuitton,... Charlie Sheen là tín đồ của việc biến răng miệng thành trang sức làm đẹp. Tuy nhiên, chuyện gắn răng vàng của nam tài tử với mục đích "chữa cháy" cho việc bị rụng răng vì sử dụng chất kích thích.

Keira Knightley được biết đến với biệt danh “Bông hồng nước Anh” qua hàng loạt các vai diễn đình đám. Sở hữu gương mặt góc cạnh, dáng người quyến rũ, khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng Keira Knightley lại khiến người đối diện ái ngại khi cô nở nụ cười.

Madonna sở hữu hàm răng thưa nhưng cô có nụ cười luôn rạng rỡ và hoàn hảo. Thay vì thường xuyên đi chỉnh răng và tẩy trắng, Madonna lại táo bạo trang trí cho hàm răng trên bằng vàng ròng.

Hai chiếc răng cửa thưa phía trước là đặc trưng riêng của nữ diễn viên Anna Paquin. Nữ siêu anh hùng trong loạt phim X-Men dường như không muốn thay đổi hàm răng của mình và muốn nó trở thành một thương hiệu riêng có của cô.

Ca sĩ Avril Lavigne cũng sở hữu hàm răng được ví như "ma cà rồng" với phần răng nanh dài hơn hẳn. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng nụ cười của Avril Lavigne mang một vẻ đẹp “ma mị”, rất cuốn hút.

Những bộ răng bạc triệu không phải lúc nào cũng khiến nụ cười của các ngôi sao trông rạng rỡ mà đôi khi nó còn phản tác dụng như trường hợp của nam diễn viên "Cướp biển vùng Carribean" Johnny Depp. Gu thẩm mỹ khác lạ của nam tài tử đã khiến fans cảm thấy bối rối với chiếc răng đỏ au giữa miệng Lindsay Lohan thành công trong rất nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ,.... Thế nhưng cô nàng đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì hàm răng xấu ám màu thuốc lá quá nặng của mình.

Tom Cruise là một trong những nam diễn viên từng sở hữu hàm răng khấp khểnh và đã phải khổ sở chỉnh sửa lại để sở hữu ngoại hình lung linh. Tuy nhiên hai chiếc răng cửa đã mọc lệch hẳn sang một bên khiến cho nụ cười của Tom Cruise khó có thể trở nên hoàn hảo. Chàng ca sĩ Seal bị thưa phần răng cửa khá nhiều, nhưng anh chẳng thèm quan tâm và luôn nở nụ cười lớn.

Diễn viên "Now you see me" Woody Harrelson chưa bao giờ có ý định niềng hay cố định lại răng. Kể cả đóng vai phản diện, vai hài hay chính diện, anh vẫn luôn khoe nụ cười không hoàn hảo của mình trên phim.

Cặp răng cửa to và thưa tưởng chừng là điểm bất lợi về nhan sắc nhưng Vanessa Paradise lại sử dụng như một "vũ khí sắc đẹp" riêng của mình. Cô nàng từng chinh phục nam diễn viên Johnny Depp với hàm răng không hoàn hảo của mình.

Georgia May Jagger - con gái thủ lĩnh nhóm Rolling Stones Mick Jagger cũng rất biết cách biến hàm răng "khiếm khuyết" thành ưu thế. Với diện mạo độc đáo, cùng hàm răng thưa giúp cô xuất hiện trong nhiều tạp chí thời trang và ảnh quảng cáo của nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu như Vivienne Westwood, Roberto Cavalli, Louis Vuitton,...

Charlie Sheen là tín đồ của việc biến răng miệng thành trang sức làm đẹp. Tuy nhiên, chuyện gắn răng vàng của nam tài tử với mục đích "chữa cháy" cho việc bị rụng răng vì sử dụng chất kích thích.