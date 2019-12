Dàn sao Star Wars xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ ở Nhật Bản

Sau sự kiện của phần 8 -"The last Jedi", Rey đã gây sốt khi sử dụng Thần lực để giải nguy cho Phe Kháng Chiến. Ridley hi vọng người hâm mộ sẽ có thật nhiều tiếng cười lẫn nước mắt và tìm được nhiều hy vọng với phần cuối sắp tới đây.