Điểm danh những sao xinh đẹp, giàu có nhưng lận đận trong đường tình

Taylor Swift được biết đến như một trong những ca sĩ, nhạc sĩ giàu nhất thế giới thế nhưng cô nàng cũng vấp phải những trắc trở trong tình yêu. Cô đã hẹn hò với Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris. Hiện tại, cô đang ngập tràn hạnh phúc bên nam người mẫu Joe Alwyn. Aaron Carter, Harry Morton, Calum Best, Egor Tarabasov, Ozzy Lusth là những người bạn trai cũ của "cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan. Hiện tại, cô không hẹn hò với ai hết. Jennifer Aniston được cả thế giới biết đến với vai Rachel trên chương trình truyền hình Friends. Cô nàng cũng có một danh sách bạn trai cũ dài dằng dặc bao gồm Charlie Schlatter, Daniel McDonald, Adam Duritz, Tate Donovan, Paul Rudd, Vince Vaughn, và John Mayer. Aniston cũng từng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ với nam tài tử Brad Pit nhưng nó đã kết thúc. Cô đào có "nụ cười đẹp nhất" Hollywood Drew Barrymore cũng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Cô đã kết hôn 3 lần với Jeremy Thomas vào năm 1994, Tom Green vào năm 2001 và Will Kopelman vào năm 2012. 8 là con số bạn trai cũ của cô nàng Cameron Diaz. 8 bạn trai cũ của cô bao gồm Carlos de la Torre, Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake (người trong ảnh), Kelly Slater, Sean Combs, Paul Sculfor, và Alex Rodriguez. Tuy dành được vô số thành công rực rỡ trong sự nghiệp ca hát nhưng nữ ca sỹ "Umbrella" Rihana lại không hề may mắn trong tình yêu. Cô từng trải qua rất nhiều mối tình với những người đàn ông điển trai và vô cùng thành đạt như Chris Brown, Matt Kemp, Travis Scott, và tỷ phú Saudi Hassan Jameel. Kate Hudson từng hẹn hò với DJ Diplo, Nick Jonas, Adam Scott và Heath Ledger. Hiện tại cô đang hẹn hò với ca sĩ Danny Fujikawa. Nữ hoàng nhạc Pop Madona cũng có một danh sách các bạn trai cũ không ngắn. Cô từng hẹn hò với Dan Gilroy, Jean-Michel Basquiat, Mark Kamins, John Benitez, John F. Kennedy Jr., Warren Beatty, Vanilla Ice (người trong ảnh) and Tupac Shakur. Miley Cyrus hiện tại đang hẹn hò với Liam Hemsworth. Nhưng trước Liam Hemsworth, cô nàng đã từng hẹn hò với Nick Jonas, Justin Gaston, Liam Hemsworth, và Patrick Schwarzenegger. Paris Hilton từng trải qua vô số cuộc tình dang dở và đã hai lần đính hôn rồi hủy hôn. Hiện tại, cô rất hạnh phúc khi có thể tìm được bến đỗ bình yên ở tuổi 36 với nam diễn viên Chris Zylka./.

Taylor Swift được biết đến như một trong những ca sĩ, nhạc sĩ giàu nhất thế giới thế nhưng cô nàng cũng vấp phải những trắc trở trong tình yêu. Cô đã hẹn hò với Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris. Hiện tại, cô đang ngập tràn hạnh phúc bên nam người mẫu Joe Alwyn. Aaron Carter, Harry Morton, Calum Best, Egor Tarabasov, Ozzy Lusth là những người bạn trai cũ của "cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan. Hiện tại, cô không hẹn hò với ai hết. Jennifer Aniston được cả thế giới biết đến với vai Rachel trên chương trình truyền hình Friends. Cô nàng cũng có một danh sách bạn trai cũ dài dằng dặc bao gồm Charlie Schlatter, Daniel McDonald, Adam Duritz, Tate Donovan, Paul Rudd, Vince Vaughn, và John Mayer. Aniston cũng từng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ với nam tài tử Brad Pit nhưng nó đã kết thúc. Cô đào có "nụ cười đẹp nhất" Hollywood Drew Barrymore cũng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Cô đã kết hôn 3 lần với Jeremy Thomas vào năm 1994, Tom Green vào năm 2001 và Will Kopelman vào năm 2012. 8 là con số bạn trai cũ của cô nàng Cameron Diaz. 8 bạn trai cũ của cô bao gồm Carlos de la Torre, Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake (người trong ảnh), Kelly Slater, Sean Combs, Paul Sculfor, và Alex Rodriguez. Tuy dành được vô số thành công rực rỡ trong sự nghiệp ca hát nhưng nữ ca sỹ "Umbrella" Rihana lại không hề may mắn trong tình yêu. Cô từng trải qua rất nhiều mối tình với những người đàn ông điển trai và vô cùng thành đạt như Chris Brown, Matt Kemp, Travis Scott, và tỷ phú Saudi Hassan Jameel. Kate Hudson từng hẹn hò với DJ Diplo, Nick Jonas, Adam Scott và Heath Ledger. Hiện tại cô đang hẹn hò với ca sĩ Danny Fujikawa. Nữ hoàng nhạc Pop Madona cũng có một danh sách các bạn trai cũ không ngắn. Cô từng hẹn hò với Dan Gilroy, Jean-Michel Basquiat, Mark Kamins, John Benitez, John F. Kennedy Jr., Warren Beatty, Vanilla Ice (người trong ảnh) and Tupac Shakur. Miley Cyrus hiện tại đang hẹn hò với Liam Hemsworth. Nhưng trước Liam Hemsworth, cô nàng đã từng hẹn hò với Nick Jonas, Justin Gaston, Liam Hemsworth, và Patrick Schwarzenegger. Paris Hilton từng trải qua vô số cuộc tình dang dở và đã hai lần đính hôn rồi hủy hôn. Hiện tại, cô rất hạnh phúc khi có thể tìm được bến đỗ bình yên ở tuổi 36 với nam diễn viên Chris Zylka./.