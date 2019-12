Diễm My 9X tung bộ ảnh đẹp hút hồn, chia sẻ tâm tư những ngày Bắc tiến

...Trước đây My luôn có suy nghĩ, mình phải mua được căn nhà này, cái xe kia, hay mình phải danh tiếng vượt bậc, nhưng khi mẹ mất đi rồi, My thấy những thứ ấy vô nghĩa kinh khủng, nếu My có tất cả nhưng thiếu người mà My yêu thương nhất, thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì? Nên bây giờ My nhìn mọi thứ khác lắm, My làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến, My muốn mẹ My trên trời tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất của mẹ đang thành công và hạnh phúc".