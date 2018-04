Diện “cây trắng” lãng tử, Tuấn Hưng được nữ sinh viên “thả thính“

Tham gia biểu diễn trong đêm Chung kết cuộc thi tìm kiếm gương mặt thương hiệu phiên bản học sinh, sinh viên của Đại học Luật Hà Nội - The Face of Law, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã khiến cả hội trường "bùng nổ" với những màn biểu diễn ấn tượng. Nam ca sĩ nhanh chóng khiến các khán giả nữ bị "đổ gục" với vẻ điển trai, lãng tử với set đồ trắng nổi bật. Tại đây, Tuấn Hưng đã thể hiện hàng loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình như: "Tìm lại bầu trời", "Nắm lấy tay anh"... Thậm chí, anh chàng còn tự tin khoe giọng hát ấm áp với dòng nhạc bolero qua bài hát "Anh còn nợ em". Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia biểu diễn trong đêm Chung kết The Face of Law, giọng ca "Tìm lại bầu trời" bật mí anh đã từng ước mơ được học tại ngôi trường này. Tuy nhiên, lần này anh mới có duyên được xuất hiện tại đây, nhưng không phải với tư cách là một học viên mà là một ca sĩ. Không chỉ các bạn sinh viên nữ mà các khán giả nhỏ tuổi tỏ ra thích thú, phấn khích với phần trình diễn và giọng hát trầm ấm của anh. Nhiều khán giả nữ không ngại "thả thính", nói lời yêu thương và lên tặng hoa cho chàng ca sĩ sinh năm 1978. Nam ca sĩ hài hước đáp lại: "Tại sao lúc tôi còn độc thân không chịu nói yêu mà đến khi tôi có vợ rồi mới nói?". Kết thúc phần trình diễn, Tuấn Hưng khiến cả hội trường lắng xuống khi thể hiện ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng viết về mẹ./. 6ab84397ec496a9a117eac35e7678e64/5ad2cfaa/2018_04_13/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Tuan_hung_duoc_tha_thinh_1.mp4

