Diệu Linh diện trang phục dân tộc Mông thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế

Nằm trong một quốc gia đa dân tộc, dân tộc Mông (với hơn 1 triệu người đang sinh sống tại Việt Nam) được coi là một thành viên quan trọng trong cộng đồng các dân tộc anh em ở Việt Nam và là một trong những dân tộc điển hình cho văn hóa Việt. Người đẹp chia sẻ: “Diệu Linh trân trọng mọi loại trang phục của tất cả các dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Bước ra thế giới, Diệu Linh nghĩ ngoài bộ áo dài truyền thống, Việt Nam còn rất nhiều màu sắc văn hóa rực rỡ khác để giới thiệu. Vì vậy lần này Diệu Linh muốn mang đến một hình ảnh mới trong trang phục truyền thống, vẫn thể hiện cái hồn của đất nước nhưng cũng đồng thời mang lại nét mới về hình ảnh Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế.” Bộ trang phục “Sơn nữ Mông” của NTK Ngô Mạnh Đông Đông gây ấn tượng với rất nhiều chi tiết đan xen của thổ cẩm gốc, là loại vải có sử dụng họa tiết thêu tay của người Mông, đặt từ Hà Giang mang về. Mặc dù là trang phục dân tộc truyền thống nhưng NTK Ngô Mạnh Đông Đông đã khéo léo tiết chế các chi tiết lại và bổ sung thêm những phần nhỏ tinh tế để góp phần làm cho bộ trang phục trở nên tôn dáng và giúp cho Diệu Linh khi mặc có thể tỏa sáng. Phần áo được may theo phom dáng người mặc và lấy cảm hứng từ trang phuc lễ cưới của người Mông. Đi kèm với bộ áo váy còn có chiếc nón làm bằng tay, sỏ hạt theo họa tiết. Đôi boot riêng cũng sử dụng phần vải thêu được thực hiện chỉn chu tỉ mỉ, điểm xuyến phần tua rua thêm phần duyên dáng cho người mặc. Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30 kg. Tất cả bộ trang phục được làm trong vòng hai tháng bởi ekip gồm 26 người tỉ mẩn thực hiện từng khâu, từ việc nhập vải tận Hà Giang về đến TPHCM, in vải, đập ly, thiết kế bản in vẽ tay cho đến việc chọn hạt để đính, kết tua rua, kết đồng tiền bạc… Diệu Linh sẽ chính thức diện bộ trang phục này trong hoạt động chính thức đầu tiên hôm nay tại Thái Lan – phần chụp hình photoshoot chính thức của cuộc thi. Hiện tại gần như tất cả các thí sinh khắp thế giới đã có mặt đầy đủ tại Bangkok. Trong hôm nay, sau phần chụp hình chính thức trang phục truyền thống, trang phục bikini, trang phục dạ hội, các người đẹp sẽ tham dự đêm tiệc ra mắt chính thức của cuộc thi với giới truyền thông…

Nằm trong một quốc gia đa dân tộc, dân tộc Mông (với hơn 1 triệu người đang sinh sống tại Việt Nam) được coi là một thành viên quan trọng trong cộng đồng các dân tộc anh em ở Việt Nam và là một trong những dân tộc điển hình cho văn hóa Việt. Người đẹp chia sẻ: “Diệu Linh trân trọng mọi loại trang phục của tất cả các dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Bước ra thế giới, Diệu Linh nghĩ ngoài bộ áo dài truyền thống, Việt Nam còn rất nhiều màu sắc văn hóa rực rỡ khác để giới thiệu. Vì vậy lần này Diệu Linh muốn mang đến một hình ảnh mới trong trang phục truyền thống, vẫn thể hiện cái hồn của đất nước nhưng cũng đồng thời mang lại nét mới về hình ảnh Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế.” Bộ trang phục “Sơn nữ Mông” của NTK Ngô Mạnh Đông Đông gây ấn tượng với rất nhiều chi tiết đan xen của thổ cẩm gốc, là loại vải có sử dụng họa tiết thêu tay của người Mông, đặt từ Hà Giang mang về. Mặc dù là trang phục dân tộc truyền thống nhưng NTK Ngô Mạnh Đông Đông đã khéo léo tiết chế các chi tiết lại và bổ sung thêm những phần nhỏ tinh tế để góp phần làm cho bộ trang phục trở nên tôn dáng và giúp cho Diệu Linh khi mặc có thể tỏa sáng. Phần áo được may theo phom dáng người mặc và lấy cảm hứng từ trang phuc lễ cưới của người Mông. Đi kèm với bộ áo váy còn có chiếc nón làm bằng tay, sỏ hạt theo họa tiết. Đôi boot riêng cũng sử dụng phần vải thêu được thực hiện chỉn chu tỉ mỉ, điểm xuyến phần tua rua thêm phần duyên dáng cho người mặc. Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30 kg. Tất cả bộ trang phục được làm trong vòng hai tháng bởi ekip gồm 26 người tỉ mẩn thực hiện từng khâu, từ việc nhập vải tận Hà Giang về đến TPHCM, in vải, đập ly, thiết kế bản in vẽ tay cho đến việc chọn hạt để đính, kết tua rua, kết đồng tiền bạc… Diệu Linh sẽ chính thức diện bộ trang phục này trong hoạt động chính thức đầu tiên hôm nay tại Thái Lan – phần chụp hình photoshoot chính thức của cuộc thi. Hiện tại gần như tất cả các thí sinh khắp thế giới đã có mặt đầy đủ tại Bangkok. Trong hôm nay, sau phần chụp hình chính thức trang phục truyền thống, trang phục bikini, trang phục dạ hội, các người đẹp sẽ tham dự đêm tiệc ra mắt chính thức của cuộc thi với giới truyền thông…