Đỗ Mạnh Cường trở thành nhà thiết kế vì muốn trốn chạy tình yêu

Sau tập phát sóng của H'Hen Niê, nhà sản xuất Bistro K - Quán ăn hạnh phúc tung trailer tập 8 hé lộ sự xuất hiện của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh được biết đến là nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam.

Trong chương trình, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ anh từng ước mơ trở thành nhà báo. Tuy nhiên, khi được mẹ định hướng, anh quyết định sang Pháp 7 năm học về thiết kế. Đỗ Mạnh Cường thừa nhận anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhà thiết. “Hồi trước tôi không thích thời trang cho lắm. Chính những cái mình không chuẩn bị lại gắn với mình lâu dài và giúp mình có được ngày hôm nay", anh tâm sự.

Nói về lý do quyết định sang Pháp, anh thừa nhận thời điểm đó muốn trốn chạy tình yêu. Những ngày ở xứ người, nhà thiết kế gặp khó khăn vì ngôn ngữ, kinh tế… khiến anh từng muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, bằng chính quyết tâm của mình, anh vượt qua những thách thức đó để trở thành một trong những nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. “Mơ ước lớn nhất của mẹ không phải là tôi được nổi tiếng mà chỉ cần tôi có một cái nghề thôi. Bây giờ tôi đã có thể khiến mẹ tự hào về mình".

Đỗ Mạnh Cường nhận nhiều lời mời ở lại Pháp làm việc nhưng vẫn quyết định trở về Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mạnh Cường nhận nhiều lời mời ở lại Pháp làm việc. Song anh vẫn quyết định về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Tính đến nay, nhà thiết kế tổ chức được khoảng 13 show diễn riêng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Anh thừa nhận việc đầu tư cho show khiến bản thân gặp áp lực về kinh tế. “Tôi làm được bao nhiêu thì tôi dồn vào các show diễn. Tôi xem đó là sự đầu tư nghiêm túc với nghề", anh nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về việc nhận nuôi con trên sóng truyền hình. Anh gặp Nhím trong chuyến đi từ thiện tại Long An. Khi trở về, anh ngỏ ý chuyện nhận nuôi Nhím song thời điểm đó chưa được chấp nhận. Để chứng minh tình cảm của mình, nhà thiết kế mất hơn 4 năm trời lặn lội xuống Long An chăm sóc Nhím. Đồng thời, nhà thiết kế cho biết lý do anh nhận nuôi Nhím vì muốn bé được sống trong môi trường tử tế, phát triển bản thân tốt hơn.

Đỗ Mạnh Cường thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con trên trang cá nhân. Anh cho Nhím xuất hiện cùng mình trên sân khấu thời trang muốn khán giả nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh khi được làm bố. “Đây là chuyện không xấu để giấu. Một đứa trẻ khi lớn lên, nếu đủ nhận thức sẽ yêu thương và trân trọng mình hơn". Đại Nghĩa, Hari Won bày tỏ sự khâm phục dành cho nghĩa cử cao đẹp của nhà thiết kế.