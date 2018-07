Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ giao nhiệm vụ cho top 25 chung khảo HHVN phía Bắc

Ngay sau đêm chung khảo phía Bắc thành công tốt đẹp, các thí sinh vào vòng chung kết Toàn quốc đã có buổi gặp gỡ cùng Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh để bốc thăm chia nhóm và nhận dự án nhân ái. Xuất hiện tại buổi bốc thăm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn cho mình bộ trang phục nhẹ nhàng với gam màu hồng nhạt. Với vai trò Đại sứ chương trình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có mặt và hướng dẫn dự án nhân ái cho các thí sinh. Đỗ Mỹ Linh tươi cười cùng các thí sinh top 25 chung khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc. Cũng như các thí sinh chung khảo phía Nam, những người đẹp xuất sắc lọt vào vòng chung kết Toàn quốc khu vực phía Bắc đã bắt tay ngay vào hành trình nhân ái của mình. Điều đặc biệt, thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sẽ không tham gia chương trình này và đã được BTC chấp thuận. Lý do: Tuyết Trang là một trong sáu đại biểu Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á (AYVP) tại Malaysia trong khoảng thời gian từ 24/7 - 20/8/2018. Vì vậy chỉ còn 24 thí sinh tham gia vào Hành trình nhân ái lần này. Dự án Hy vọng: Xây trường mầm non ở thôn Sà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xương, tỉnh Hà Giang với sự tham gia của Trần Thị Ngọc Bích (008), Nguyễn Hoàng Bảo Châu (169), Phạm Thị Luyến (202), Vũ Hương Giang (462), Phạm Ngọc Linh (569). Dự án Tiếng nước reo: Cùng các chiến sĩ biên phòng đào giếng sinh hoạt và hỗ trợ đời sống cho bà con dân tộc thiểu số tại bản Nịu - xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với sự tham gia của Chu Thị Minh Trang (018), Nguyễn Thị Khánh Linh (088), Bùi Phương Nga (486), Phạm Ngọc Hà My (127), Nguyễn Thị Thu Tâm (378). Thí sinh Phạm Ngọc Hà My (127) tươi cười khi nhận dự án Tiếng nước reo. Dự án Bước chân vui: Cải tạo trường mầm non thôn bản Lắp 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xương, tỉnh Hà Giang: Phạm Thị Minh Châu (335), Hà Thanh Vân (356), Lê Thanh Tú (146), Trần Ngọc Lâm (548), Đặng Thị Trúc Mai (295). Dự án Vang mãi khúc quân hành: Giao lưu chăm sóc thương bệnh binh tại cái trung tâm điều dưỡng thương binh tại Nghệ An và thăm Nghĩa trang Việt - Lào: Hoàng Thị Bích Ngọc (232), Nguyễn Phương Anh (118), Lại Quỳnh Giang (278), Đinh Phương Mỹ Duyên (069), Vũ Thị Thanh Thanh (245), Phan Cẩm Nhi (077), Trần Tiểu Vy (138), Nguyễn Hoài Phương Anh (256), Bùi Thị Yến Nhi (096)./.

Ngay sau đêm chung khảo phía Bắc thành công tốt đẹp, các thí sinh vào vòng chung kết Toàn quốc đã có buổi gặp gỡ cùng Đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh để bốc thăm chia nhóm và nhận dự án nhân ái. Xuất hiện tại buổi bốc thăm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn cho mình bộ trang phục nhẹ nhàng với gam màu hồng nhạt. Với vai trò Đại sứ chương trình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có mặt và hướng dẫn dự án nhân ái cho các thí sinh. Đỗ Mỹ Linh tươi cười cùng các thí sinh top 25 chung khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc. Cũng như các thí sinh chung khảo phía Nam, những người đẹp xuất sắc lọt vào vòng chung kết Toàn quốc khu vực phía Bắc đã bắt tay ngay vào hành trình nhân ái của mình. Điều đặc biệt, thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sẽ không tham gia chương trình này và đã được BTC chấp thuận. Lý do: Tuyết Trang là một trong sáu đại biểu Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á (AYVP) tại Malaysia trong khoảng thời gian từ 24/7 - 20/8/2018. Vì vậy chỉ còn 24 thí sinh tham gia vào Hành trình nhân ái lần này. Dự án Hy vọng: Xây trường mầm non ở thôn Sà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xương, tỉnh Hà Giang với sự tham gia của Trần Thị Ngọc Bích (008), Nguyễn Hoàng Bảo Châu (169), Phạm Thị Luyến (202), Vũ Hương Giang (462), Phạm Ngọc Linh (569). Dự án Tiếng nước reo: Cùng các chiến sĩ biên phòng đào giếng sinh hoạt và hỗ trợ đời sống cho bà con dân tộc thiểu số tại bản Nịu - xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với sự tham gia của Chu Thị Minh Trang (018), Nguyễn Thị Khánh Linh (088), Bùi Phương Nga (486), Phạm Ngọc Hà My (127), Nguyễn Thị Thu Tâm (378). Thí sinh Phạm Ngọc Hà My (127) tươi cười khi nhận dự án Tiếng nước reo. Dự án Bước chân vui: Cải tạo trường mầm non thôn bản Lắp 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xương, tỉnh Hà Giang: Phạm Thị Minh Châu (335), Hà Thanh Vân (356), Lê Thanh Tú (146), Trần Ngọc Lâm (548), Đặng Thị Trúc Mai (295). Dự án Vang mãi khúc quân hành: Giao lưu chăm sóc thương bệnh binh tại cái trung tâm điều dưỡng thương binh tại Nghệ An và thăm Nghĩa trang Việt - Lào: Hoàng Thị Bích Ngọc (232), Nguyễn Phương Anh (118), Lại Quỳnh Giang (278), Đinh Phương Mỹ Duyên (069), Vũ Thị Thanh Thanh (245), Phan Cẩm Nhi (077), Trần Tiểu Vy (138), Nguyễn Hoài Phương Anh (256), Bùi Thị Yến Nhi (096)./.