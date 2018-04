Đồng Ánh Quỳnh mặc gợi cảm, đọ sắc với dàn mỹ nhân nóng bỏng

Tối 12/4, Đồng Ánh Quỳnh đã xuất hiện vô cùng ấn tượng, xinh đẹp với tư cách là giám khảo cuộc thi The Face of Law - Gương mặt thương hiệu Đại học Luật Hà Nội. Diện bộ váy hai dây màu nude, Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên bởi nét gợi cảm và thần thái thanh lịch, sang trọng. Cô nàng rất tinh tế khi lựa chọn phụ kiện bao gồm hoa tai, vòng tay đính đá lấp lánh, tôn lên bộ trang phục. Khoảnh khắc đáng yêu của Á quân The Face 2017 ở hàng ghế ban giám khảo. Đồng Ánh Quỳnh tự tin trả lời phỏng vấn của truyền thông với vai trò là người "cầm cân nảy mực" của cuộc thi Tại đây, người đẹp cũng có dịp hội ngộ nhiều người đẹp trong ngành thời trang, người mẫu. 8 vị ban giám khảo quyền lực trong đêm Chung kết The Face of Law. Đồng Ánh Quỳnh và nhà báo Ngô Bá Lục. Top 10 Hoa hậu Việt Nam Phạm Thùy Dương. Thuỳ Dương cũng là người đồng hành cùng các thí sinh với vai trò huấn luyện viên trong suốt các vòng thi thử thách trước đó. Á quân Vietnam’s Next Top Model 2014, top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 - Tiêu Ngọc Linh. Người mẫu Lại Quỳnh Giang./.

