Elle Fanning xinh đẹp, rạng rỡ như đóa hoa trên bìa tạp chí

Cũng trong năm 2019, Elle Fanning tham gia 2 phim điện ảnh là "Maleficent: Mistress of Evil" và "Chuyện ngày mưa ở New York" (tựa Tiếng Anh: A Rainy Day in New York) và đều sẽ được ra mắt khán giả Việt từ ngày 18/10.