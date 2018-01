Gần 40 tuổi, Chương Tử Di vẫn đẹp rạng ngời, quyến rũ

Chương Tử Di được mời làm người mẫu trang bìa cho ấn phẩm Vogue Costumes & Beauty Trung Quốc số tháng 2. Dù đã gần tứ tuần nhưng Chương Tử Di vẫn đẹp rạng rỡ, quyến rũ với vóc dáng như thời son rỗi. Vẻ ngoài của bà mẹ một con không có quá nhiều sự thay đổi so với khi vào nghề cách đây 20 năm. Thời gian khiến cô trở nên mặn mà, đằm thắm hơn. Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Chương Tử Di còn có tổ ấm viên mãn bên nam ca sĩ Uông Phong và con gái nhỏ. Sắp tới, Chương Tử Di tiếp tục vào vai đả nữ chiến đấu với hàng loạt quái vật trong bom tấn mới của Hollywood "Godzilla: King of the Monsters". Một số hình ảnh Chương Tử Di:

