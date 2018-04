Gia đình chính thức xác nhận DJ Avicii qua đời ở tuổi 28 do tự tử

Gia đình nam DJ người Thuỵ Điển Avicii (tên thật là Tim Bergling) đã chính thức lên tiếng về nguyên nhân cái chết của anh. Theo thông báo này, Avicii đã tự tử vì "không thể tiếp tục lâu hơn được nữa".

Avicii qua đời ở tuổi 28. Ảnh: Variety

Dưới đây là nội dung bức thư thông báo của gia đình Avicii:

"Tim yêu quý của chúng tôi là một người luôn tìm tòi, một tâm hồn nghệ nhạy cảm luôn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi hiện hữu. Anh ấy là một người cầu toàn, những chuyến đi cùng sự làm việc chăm chỉ ở cường độ cao đã dẫn đến sự căng thẳng tột độ.

Khi ngừng lưu diễn, anh ấy muốn tìm sự cân bằng trong cuộc sống để được hạnh phúc và có thể làm tất cả với đam mê của mình - đó là âm nhạc.

Anh ấy luôn phải đấu tranh với những suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, sự hạnh phúc. Anh ấy không thể tiếp tục nữa. Anh ấy muốn tìm đến sự yên bình.

Tim không phù hợp với cường độ công việc của mình; anh ấy là một anh chàng nhạy cảm, yêu mến người hâm mộ nhưng lại sợ ánh đèn sân khấu.

Tim, con sẽ mãi mãi được yêu mến và nhớ đến. Con người và âm nhạc của con sẽ giữ con lại với tất cả mọi người. Cả gia đình yêu con".

Hình ảnh cuối cùng của Avicii trước khi từ giã cõi đời tại khu nghỉ mát Muscat, Oman. Ảnh: Dancing Astronault

Trước đó, chiều 20/4, thi thể của Avicii bất ngờ được tìm thấy tại một khách sạn ở thủ đô Muscat, Oman. Sau khi khám nghiệm hiện trường, phía cảnh sát vẫn chưa đưa thêm bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân gây ra cái chết của Avicii ngoài việc khả năng bị sát hại đã bị loại bỏ.

Là một trong những nghệ sĩ tiên phong và thành công nhất thế giới trong dòng nhạc điện tử. Anh từng xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200 năm 2013 với "Wake me up" và thường xuyên xuất hiện trong Top 5 "DJ có mức cát-xê cao nhất" do tạp chí Forbes bình chọn.

Trước khi qua đời, Avicii đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong nhiều năm do quá lạm dụng chất có cồn./.

