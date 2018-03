Gigi Hadid vẫn rạng rỡ cười tươi hậu chia tay Zayn Malik

Gần đây, một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Zayn Malik và Gigi Hadid xác nhận đã chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò. Sau khi chia tay Zayn Malik, thiên thần nội y Gigi Hadid vẫn xuất hiện tươi cười rạng rỡ xuống phố tại New York. Cô diện trang phục cá tính áo len cổ lọ tone-sur-tone với chiếc áo khoác. Đây cũng là những hình ảnh đầu tiên của Gigi Hadid kể từ khi chia tay bạn trai. Trong khi Gigi Hadid xuống phố tại New York, anh chàng Zayn tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển Miami. Zayn viết: "Gigi và tôi đã trải qua một mối quan hệ sâu sắc, ý nghĩa. Gigi vừa là người yêu vừa là người bạn thân thiết. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn và các fan cần biết thông tin này từ chính chúng tôi đầu tiên". Chỉ sau 11 phút Zayn chia sẻ, Gigi Hadid cũng viết về mối quan hệ của cô với Zayn trên Twitter. Cặp đôi quyết định chia tay vì lịch trình bận rộn. Thời gian xa cách khiến cả hai không tìm thấy tiếng nói chung và có nhiều bất đồng. Bức ảnh cuối cùng của Gigi Hadid và Zayn Malik xuất hiện trước công chúng được chụp vào tháng 1 vừa qua tại New York./.

Gần đây, một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Zayn Malik và Gigi Hadid xác nhận đã chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò. Sau khi chia tay Zayn Malik, thiên thần nội y Gigi Hadid vẫn xuất hiện tươi cười rạng rỡ xuống phố tại New York. Cô diện trang phục cá tính áo len cổ lọ tone-sur-tone với chiếc áo khoác. Đây cũng là những hình ảnh đầu tiên của Gigi Hadid kể từ khi chia tay bạn trai. Trong khi Gigi Hadid xuống phố tại New York, anh chàng Zayn tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển Miami. Zayn viết: "Gigi và tôi đã trải qua một mối quan hệ sâu sắc, ý nghĩa. Gigi vừa là người yêu vừa là người bạn thân thiết. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn và các fan cần biết thông tin này từ chính chúng tôi đầu tiên". Chỉ sau 11 phút Zayn chia sẻ, Gigi Hadid cũng viết về mối quan hệ của cô với Zayn trên Twitter. Cặp đôi quyết định chia tay vì lịch trình bận rộn. Thời gian xa cách khiến cả hai không tìm thấy tiếng nói chung và có nhiều bất đồng. Bức ảnh cuối cùng của Gigi Hadid và Zayn Malik xuất hiện trước công chúng được chụp vào tháng 1 vừa qua tại New York./.