Giọng ải giọng ai: Trường Giang - Nhã Phương bị tố quỵt catse đám cưới

Ở tập 14 "Giọng ải giọng ai" lên sóng truyền hình tối 26/10, khán giả không chỉ phấn khích bởi cặp đôi Will – Quỳnh Anh Shyn mà còn hào hứng bởi dàn thí sinh hóa thân thành các nhân vật văn học nổi tiếng. Trong đó, nổi bật là thí sinh số 6 và 7. Tuy nhiên, với cú “twist” đỉnh của biên tập, Jun Vũ – Quỳnh Anh Shyn đã loại thẳng tay và mang về kết quả “ê chề”.

Đôi Trấn Thành gồm Ái Phương, Jun Vũ

Will và Quỳnh Anh Shyn về đội Trường Giang

Vòng Hóa Thân, thí sinh số 6 được tạo hình thành Thị Nở - làm nghề tổ chức tiệc cưới. Bên cạnh Nở là Chí Phèo – bán cua kiếm sống. Cả hai nhân vật có clip giới thiệu nghề nghiệp cực “xàm” khiến ban bình luận cười không ngớt. Thị Nở thì dẫn khách tham quan mà như “celeb” catwalk “bụi đời chợ lớn” còn Chí Phèo trò chuyện và cho cua ăn cả xà lách.

"Thị Nở"...

... Và "Chí Phèo"

Trong khi Trấn Thành, Trường Giang cho rằng Thị Nở sở hữu giọng ca “chua lè” thì Chí Phèo được “ưu ái” hát hay vì đụng hàng với nghề bán cua của Will. Ngược lại với mọi người, Quỳnh Anh Shyn phản pháo Chí Phèo sẽ hát dở vì “ai bán cua cũng hát dở”.

Kết thúc vòng đầu, đội Trấn Thành quyết loại kịch bản xàm nhất - Thị Nở với sự nhất trí của Jun Vũ. Đội Trường Giang cũng loại luôn Chí Phèo cho có đôi và theo ý cô nàng fashionista. Ban bình luận tự tin với chọn lựa của mình nhưng lại phải tiếc nuối khi hai thí sinh cất giọng ca hay tuyệt vời.

Anh Thơ (Thị Nở) hát bài “Nàng thơ xứ Huế” cực ngọt, còn Hoàng Lâm (Chí Phèo) trình bày ca khúc “Chí Phèo” sống động. Loại nhầm thí sinh hát hay, cả dàn bình luận phải “ê chề” lấy nón che mặt khiến khán giả cười sảng khoái. Trong khi Jun Vũ tỏ ra tiếc nuối vì loại nhầm thí sinh số 6 thì Quỳnh Anh Shyn bị “dập” tơi tả bởi Trấn Thành. A Xìn trách vui cô nàng “Cái chuyện tình cảm mình gạt qua một bên, phải để người có tài năng tỏa sáng” khiến Quỳnh Anh phụng phịu.

Ái Phương và thí sinh số 4

Ở vòng cuối Lộ Diện, Ái Phương chọn song ca cùng “nàng Cám” ở vị trí số 4. Nếu như trước đó, Will đã chọn nhầm thí sinh hát dở thì màn song ca của Ái Phương cùng cô gái này được mong đợi hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thể hiện ca khúc “Cô dâu” bằng chất giọng đầy tình cảm, nội lực. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gái ở vị trí số 4 sở hữu giọng hát thảm họa khiến Ái Phương không nói nên lời. Cuối cùng, Ái Phương cũng khá vất vả để “dìu dắt” được cô gái này đến hết bài hát.

Tuy nhiên, điều Ái Phương chia sẻ sau đó mới thật sự gây chú ý. Đó là khi đám cưới của nam diễn viên Trường Giang, Ái Phương có thể hiện bài hát “Cô dâu” kiêm luôn bưng quả trong ngày trọng đại của trai tài gái sắc trong showbiz Việt. Tuy nhiên, cô không hề… được nhận cát-xê. Nhân dịp “hiếm có” này, Ái Phương tranh thủ “bóc mẽ” vợ chồng Nhã Phương – Trường Giang khiến dàn khách mời thích thú.

Ái Phương tố vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương quỵt catse đám cưới.

Ở vòng Lộ Diện, Will thừa nhận mình thích anh chàng Thạch Sanh nhưng Trấn Thành lại “tung hỏa mù” rằng “Anh chàng Thạch Sanh không thích em rồi đó” khiến nam ca sĩ lung lay ý định. Sau tất cả, Will lắng nghe ý kiến của mọi người và chọn hát cùng thầy bói Mù ở vị trí số 1. Song ca với Will ca khúc “Tận cùng nỗi nhớ” là anh chàng thầy bói, tên thật là Võ Minh Hiếu, 20 tuổi.

Minh Hiếu khiến mọi người choáng váng với giọng hát ngang phè phè. Will phải thốt lên “Hai mùa rồi...!”. Kết thúc phần song ca, nam ca sĩ với khuôn mặt buồn bã, giọng đầy tiếc nuối “Đã hai mùa rồi, biên tập đã lừa được em cả hai mùa”. Thấy thương Will, Trường Giang trấn an “Không sao đâu em ơi, tiết mục sắp tới cũng vui lắm xuống đây ngồi”.

Will song ca cùng thí sinh số 1

Đúng như lời phán của Trường Giang, cô nàng Cám ở vị trí số 4 với giọng ca thảm họa cũng khiến mọi người hoảng hốt. Song ca với Ái Phương ca khúc “Cô dâu” đầy ý nghĩa nhưng cô Cám lại khiến mọi người chú ý bởi khuôn mặt như thể đang giận hờn cả thế giới. Cô Cám tên thật là Thúy Nga, vừa hát lệch tông, vừa “rượt đuổi” âm nhạc khiến ca sĩ Ái Phương phải can ngăn để không “lố” lời nhạc.

Cuối cùng sau 2 mùa tham gia Giọng Ải Giọng Ai, một lần nữa Will lại ra về tay không, cùng hoàn cảnh với Will còn có nữ ca sĩ Ái Phương./.