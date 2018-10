Hailey Baldwin chính thức đổi tên thành Hailey Bieber

Mới đây, sau thông tin Selena Gomez phải đi điều trị tâm lý, người hâm mộ lại ngỡ ngàng khi Hailey Baldwin đã đổi họ thành Hailey Bieber, chính thức trở thành "bà Bieber" sau khi đăng ký kết hôn với nam ca sĩ. Cụ thể, theo văn bản rò rỉ trên trang The Blast, chân dài 9X đã nộp đơn đăng ký thương hiệu mới cho dòng thời trang của cô. Thay vì Hailey Baldwin, cô đã ghi tên mình là Hailey Bieber và HRB3. Động thái này càng củng cố cho cơ sở rằng Justin Bieber và Hailey Baldwin đã chính thức trở thành vợ chồng, sau khi cặp đôi được cho rằng đã đăng ký kết hôn ở New York hồi tháng 9. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy cả hai đang rất nghiêm túc trong việc gắn bó lâu dài với nhau. Một nguồn tin của tạp chí People cho biết: “Việc đăng ký kết hôn và đặt bản quyền tên đều xuất phát từ đề nghị của Hailey Baldwin. Thông qua những ràng buộc pháp lý này, cặp đôi muốn công chúng thấy họ thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc tình chớp nhoáng” Sau khi làm thủ tục kết hôn, người mẫu sinh năm 1996 và tình cũ của Selena Gomez đang có cuộc sống khá hòa hợp và gắn bó. Cặp uyên ương còn cùng nhau đi xem một loạt biệt thự đang rao bán tại Los Angeles vào ngày 17/10 vừa qua. Cặp sao trẻ dường như đang xem xét để thuê lại nhà của ca sỹ Demi Lovato hoặc căn biệt thự cao cấp của Rihanna. Cả hai đều muốn nhanh chóng tìm được tổ ấm mới trước khi chính thức tổ chức lễ cưới. Theo nguồn tin thân cận: "Justin và Hailey muốn tìm một nơi có thể ở lâu dài. Họ vẫn có kế hoạch dành thời gian tại biệt thự 5 triệu USD bên hồ ở Canada nhưng vì công việc, hai người sẽ ở Los Angeles hầu hết thời gian. Bởi vậy cặp đôi muốn có một tổ ấm tại đây. Họ muốn mọi thứ ổn định trước khi bắt đầu cuộc sống gia đình và cả hai đều thích 'an cư' sớm nhất có thể". Trong phỏng vấn mới nhất, Hailey Baldwin cũng bày tỏ về mong muốn có con của mình: "Tôi muốn nhiều hơn nhưng tôi sẽ giữ bí mật về tên đứa bé và những thứ tình cảm nhất định" Cô dành những lời ngọt ngào cho vị hôn phu của mình: "Justin là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy xuất sắc ở mọi khía cạnh, từ mỗi bài hát, mỗi cử chỉ đến những ca từ sáng tác. Thật khó mà cưỡng lại những gì Justin làm, tôi luôn bị cuốn hút bởi mọi thứ thuộc về anh ấy”. Về phía nam ca sĩ gốc Canada, một nguồn tin tiết lộ với E!News rằng hiện Justin đang bỏ khá nhiều tâm sức để vun đắp cho mối quan hệ với Hailey Baldwin và chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn tiến triển tổ ấm. “Hailey đã làm cho cậu ấy thêm lạc quan và yêu đời. Đặc biệt Justin càng vui hơn khi hai người đều có chung quan điểm về tôn giáo và lối sống. Họ luôn điều chỉnh bản thân để hôn nhân êm ấm hơn” Cặp đôi đính hôn hồi tháng 7 chỉ sau ít tuần hàn gắn quan hệ và được cho là bí mật kết hôn và0 giữa tháng 9 tại New York./.

