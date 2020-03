H'Hen Niê chia sẻ giáo dục nữ sinh Việt Nam cùng Youtuber Liza Koshy

Mới đây, kênh Youtube với gần 18 triệu lượt follow của Liza Koshy vừa đăng tải đoạn video với chủ đề “Girl’s Trip to Vietnam”, trong đó hình ảnh Việt Nam và Hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện đầy ý nghĩa cùng thông điệp #CreatorsforChange.

Nội dung video nói về nữ quyền và cách để thay đổi cuộc sống của phụ nữ nhờ vào giáo dục. Các youtuber nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng sẽ tìm hiểu về tổ chức giáo dục dành cho phụ nữ tại các quốc gia.

Ở Việt Nam, youtuber Liza Koshy đã có chuyến thăm tổ chức Room To Read cùng đại sứ toàn cầu Room To Read – Hoa hậu H’Hen Niê. Đây là một phần của chương trình “Why 98 Million Adolescent Girls Aren't In School?”.

Youtuber với gần 18 triệu lượt follow Liza Koshy (áo vàng)

Cùng chuyến đi sang Việt Nam, còn có bà Michelle Obama cùng nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng trên thế giới. Tất cả cùng nghiên cứu về giáo dục dành cho nữ sinh để trả lời cho câu hỏi: Tại sao 98 triệu trẻ em gái vị thành niên không đến trường học?

Đồng hành cùng Room To Read gần hai năm qua, Hoa hậu H’Hen Niê đã thực hiện nhiều chương trình cộng đồng thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái hướng đến giáo dục. Cụ thể, cô đã cùng Room To Read xây dựng thư viện thân thiện tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với hàng trăm cuốn sách bổ ích kết hợp hệ thống thư viện theo quy chuẩn quốc tế. Sắp tới, Hoa hậu H’Hen Niê và Room To Read còn chuẩn bị xây thêm một thư viện thân thiện tại tỉnh Hà Giang.

Hoa hậu H'Hen Niê

Bên cạnh thư viện, Hoa hậu H’Hen Niê còn giữ vai trò diễn giả, truyền cảm hứng cho hàng ngàn nữ sinh trong các chuyến công tác tại Trà Vinh, Vĩnh Long… và trao học bổng cho 50 em nữ sinh tại Việt Nam và trên thế giới. Cô cũng đã kêu gọi quyên góp được gần 24 ngàn USD cho chiến dịch Active for Education.

Youtuber Liza Koshy chia sẻ, Hoa hậu H’Hen Niê là hình mẫu truyền cảm hứng cho các cô gái tại Việt Nam về ý chí vươn lên trong cuộc sống, vượt qua những rào cản bản thân và tin vào giáo dục, đặc biệt là câu chuyện từ chối kết hôn năm 14 tuổi.

Thông qua cuộc trò chuyện thú vị tại quán cafe ven đường, Hoa hậu H’Hen Niê gửi gắm tâm sự: “Mình muốn các bạn sẽ vươn lên, có tư duy và suy nghĩ dù mình là ai, sinh ra trong hoàn cảnh nào, dù là dân tộc gì, bạn vẫn có thể chạm đến ước mơ, tương lai. Các phụ huynh cũng cần lắng nghe con mình muốn gì, cần gì”.

Kết thúc video, youtuber Liza Koshy nhấn mạnh: “Hen là người tiên phong. Cô ấy cảm thấy không phù hợp với những hủ tục trước đây, và cô ấy đã nhìn thấy những điều lớn lao hơn cho chính mình. Những gì cô ấy đang làm và đã làm, chưa bao giờ được thực hiện trước đây, khuyến khích và khẳng định với mọi người rằng: Họ cũng sẽ làm được”.

Hoa hậu H'Hen Niê trò chuyện cùng Youtuber Liza Koshy.

Hoa hậu H’Hen Niê diện trang phục giản dị với quần jeans và áo sơ mi trắng, cô vui vẻ trò chuyện với Liza Koshy dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng chính năng lượng tích cực, sự tự tin của H’Hen Niê đã rút ngắn khoảng cách về địa lý để kết nối hai cô gái với nhau – những người quan tâm đến nữ quyền, giáo dục cho phụ nữ.

Đó cũng chính là định hướng của Hoa hậu H’Hen Niê trong tương lai, tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Room To Read thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa dành cho nữ sinh, trẻ em gái. Hiện, cô đang tập trung công sức và tiền bạc cho quỹ của mình và Room To Read để có thể làm nhiều chương trình, chiến dịch lớn trong thời gian tới./.