Hoa hậu Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi tại Hà Nội

Gần đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My xuất hiện tại cuộc thi “The Beauty 2017” trong vai trò BGK. Hoa hậu diện chiếc đầm xuông dài tôn lên vóc dáng gọn gàng. Nụ cười tươi luôn tạo thiện cảm cũng như là gây sự chú ý với mọi người. Giáng My tham dự trong vai trò là thành viên của ban giám khảo. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bày tỏ: “Đối với tôi, các cô gái trong đêm chung kết là những người phụ nữ xinh đẹp nhất. Họ dám nỗ lực, dám thể hiện bản thân mình, dù không chuyên nhưng rất ấn tượng”. Vẻ đẹp không tuổi của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Trải qua hơn 3 tháng tìm kiếm và đồng hành, cuộc thi “The Beauty 2017” đã kết thúc với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Lương Thị Huyền Anh đến từ Phú Thọ. Hoa hậu Giáng My lên sân khấu trao giải cho các thí sinh đạt thứ hạng cao nhất. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà,... ..., ca sĩ Tuấn Hưng... ...và "Em gái mưa" Hương Tràm./.

