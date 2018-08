Hoa hậu H’Hen Niê diện váy xẻ cao, đọ sắc Á hậu Mâu Thủy

Tối 10/8, tại TPHCM, các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có dịp hội ngộ cùng nhau trong chương trình Gala Giải Golf từ thiện – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 lần 8. Trên thảm đỏ chương trình, Hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện rạng ngời với trang phục xẻ tà màu xanh của nhà thiết kế Đỗ Long. Cô ngày càng chứng minh cho khán giả thấy vẻ đẹp “chín muồi” của mình. Thiết kế gợi cảm giúp H'Hen Niê khoe làn da bánh mật. Nhan sắc quyến rũ của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. H'Hen Niê hội ngộ Á hậu Mâu Thủy. Mâu Thủy chọn đầm dạ hội màu trắng của Lê Thanh Hòa, khoe hình thể quyến rũ với kiểu dáng lệch vai tinh tế. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Á hậu Hoàng My – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011 trong vai trò dẫn dắt phần đấu giá từ thiện cùng Hoa hậu Ngọc Diễm gây bất ngờ lớn cho khán giả. Từ phải qua: H'Hen Niê, Hoàng My, Mâu Thủy. Á hậu Mâu Thủy rạng rỡ tại sự kiện. Ít xuất hiện trước công chúng, nhưng Á hậu Hoàng My là một trong những người đẹp tích cực cho các công tác thiện nguyện xã hội vì cộng đồng, đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hoa hậu Ngọc Diễm đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho sự kiện, phối hợp ăn ý cùng Á hậu Hoàng My và các người đẹp khác trong phần đấu giá từ thiện. Mâu Thủy và Ngọc Diễm. Việc các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam “hội ngộ” trong một sự kiện khiến khán giả bất ngờ và thích thú vì đây là dịp hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau. Á hậu Hoàng Thùy vắng mặt vì đang có chuyến công tác tại nước ngoài.

