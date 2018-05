Hoa hậu H'Hen Niê háo hức trong chuyến xuất ngoại đầu tiên

Chiều 7/5, Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày tại New Zealand. Đây là lần xuất ngoại đầu tiên của người đẹp sau đăng quang, vì thế Hoa hậu H’Hen Niê vô cùng phấn khởi và háo hức. Diện trang phục theo phong cách Street Style năng động với áo hai dây trễ vai bèo màu trắng, kết hợp quần jeans ống loe khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắp. Hoa hậu H’Hen Niê tràn đầy năng lượng, sẵn sàng khám phá đất nước New Zealand xinh đẹp. Đồng thời, ngoài công việc theo kế hoạch, chuyến đi còn là dịp để người đẹp tiếp xúc, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Tại đây, cô có cơ hội tìm hiểu những phong tục tập quán bản địa, kết hợp rèn luyện tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới sắp tới. Bật mí về 7 chiếc vali mang theo trong chuyến đi này, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ vì thời tiết ở New Zealand khá lạnh nên cô phải mang theo nhiều đồ ấm và dày, do đó phải cần tới 7 vali hành lý. Tuy nhiên, người đẹp hóm hỉnh cho rằng sau này khi đi thi quốc tế, cô cũng phải mang theo nhiều hành lý như vậy. Nên cô xem như đây là cơ hội để “tập dượt” các kỹ năng quản lý trang phục, cũng như tự make up, phối đồ... Người đẹp hào hứng tạo dáng chụp ảnh bên 7 chiếc vali hành lý và không quên “khoe” một chút về lịch trình sắp tới. Cụ thể, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ quá cảnh tại Singapore rồi mới bay sang New Zealand. Tại đây, người đẹp sẽ khám phá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng kết hợp trải nghiệm văn hóa du mang đậm bản sắc địa phương./.

