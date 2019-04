Hoa hậu Ngọc Hân làm đại sứ ẩm thực Italy tại Việt Nam

Chiều 5/4, Hoa hậu Việt Nam 2010 rạng rỡ diện áo dài do mình thiết kế khi đến dự buổi công bố việc cô trở thành Đại sứ. Ông Nicolo Costatini, Phó Đại sứ Italy tại Việt Nam đánh giá, Ngọc Hân không chỉ là một nhà thiết kế tài ba, tham gia nhiều hoạt động có liên quan đến Italy mà còn rất am hiểu về ẩm thực của Italy. Trong nhiều năm qua, cô tích cực ủng hộ những chương trình do Đại sứ quán Italy tại Việt Nam tổ chức và góp phần tăng cường giao lưu văn hoá giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Ngọc Hân từng góp mặt trong các sự kiện lớn như: Tuần lễ thời trang Ý – Việt, Góc thời trang Ý tại Hà Nội, Những thiên thần Ý – Việt… Đây cũng là lý do mà Đại sứ quán Italy quyết định mời Hoa hậu trở thành đại sứ cho Chiến dịch ‘True Italian Taste – Mediterranean Diet’ nhằm đưa ẩm thực của Italy đến gần hơn với người Việt. Chia sẻ cảm xúc trong sự kiện chiều qua, Ngọc Hân nói, cô rất hạnh phúc bởi nhận được sự tín nhiệm từ phía Đại sứ quán Italy. Cô từng ghé thăm nước Italy nhiều lần và thưởng thức và tìm hiểu sâu về ẩm thực của quốc gia này. Cô hy vọng sẽ giúp quảng bá tốt cho ẩm thực của Italy đến người dân Việt. Tháng 6 tới, Hoa hậu sẽ có chuyến trải nghiệm tại Italy cùng 40 đại sứ khác đến từ nhiều quốc gia. Người đẹp tiết lộ, thông qua chuyến đi, ngoài việc khám phá ẩm thực của Italy, cô sẽ giới thiệu ẩm thực của Việt Nam đến người dân Italy cũng như bạn bè quốc tế. Cô dự định sẽ mặc áo dài truyền thống do chính mình thiết kế để thể hiện hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt. Sự kiện còn có sự góp mặt của cô bạn thân Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Phí Thùy Linh và Ngọc Nữ - "bạn gái tin đồn" Phan Văn Đức,. Ngọc Nữ diện áo dài lấy cảm hứng từ màu cờ và các món ăn nổi tiếng của Italy do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh. Đây là những thiết kế mới nhất của Ngọc Hân dành tặng riêng cho chương trình. Ngọc Nữ và Phí Linh không chỉ là hai vị khách mời danh dự của sự kiện mà còn đến chúc mừng Hoa hậu Việt Nam 2010 trở thành đại sứ cho ẩm thực Italy tại Việt Nam. Cả 3 người đẹp cùng nhau thưởng thức những món ăn mang đậm chất Italy tại sự kiện. Ngọc Hân chụp ảnh cùng Ngọc Nữ tại sự kiện./.

