​ Hoa hậu Ngọc Hân: Thân thiện, thích nấu ăn và đầy mâu thuẫn

Một ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, với vai trò làm đại sứ trong một chương trình do Đại sứ quán ý tổ chức, Hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện với vẻ ngoài không thể giản dị hơn. Mái tóc cắt ngắn vén gọn gàng sau tai, không nhuộm không uốn không kiểu cách, Ngọc Hân chỉ đánh chút son phớt hồng, gương mặt gần như không trang điểm, cô diện bộ váy trắng giản dị, đi giày bệt. Thần thái nhẹ nhõm, cách nói nhanh, liến thoắng, giọng hơi khàn, nụ cười luôn thường trực trên môi, Ngọc Hân có lẽ là một trong những Hoa hậu thân thiết nhất Việt Nam.

Ngọc Hân cười thoải mái khi được hỏi về đám cưới hoãn hết lần này đến lần kia với người bạn trai lâu năm. Cô bảo: “Thôi thì đó là số của tôi. Vàng thử lửa, gian nan thử sức. Song tôi và bạn trai cũng không quá nặng nề về chuyện hoãn đám cưới. Mỗi người đều có công việc và đam mê khác nhau nên cũng bị cuốn đi. Chúng tôi không nghĩ ngợi quá nhiều về việc đó. Chúng tôi thống nhất cứ để mọi thứ tự nhiên, bao giờ hết hẳn dịch thì mới tính tiếp”.

Trong showbiz Việt, Ngọc Hân thân nhất với Mai Phương Thuý vì hai người biết nhau từ thời phổ thông. Ít ai biết, chính Ngọc Hân đã giới thiệu Thuý vào một công ty người mẫu, bước đệm quan trọng khiến Mai Phương Thúy đi thi nhan sắc rồi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Hai cô gái Hà Nội cùng đăng quang Hoa hậu, cá tính tưng tửng, dễ gần, không màu mè, sang chảnh. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Mai Phương Thuý từng nhận xét cô bạn thân thuộc kiểu người an toàn. Ngọc Hân cười xoà thừa nhận: “Thuý nói đúng. Tôi là một người mâu thuẫn. Tôi thích khám phá, thích sáng tạo nhưng trong khuôn khổ, trong một vòng tròn kim cô. Tôi muốn tự do bay nhảy nhưng phải an toàn và không vượt quá giới hạn, nguyên tắc của chính mình”. Ngọc Hân cũng bật mí, trong showbiz, cô khâm phục nhất Ngô Phương Lan vì bản lĩnh, tài năng và trí thông minh của đàn chị.



Ngọc Hân và bạn trai.

Ngoài lịch sự kiện, quảng cáo dày đặc và tâm sức cho cửa hiệu áo dài, Ngọc Hân dành nhiều thời gian cho sở thích nấu ăn. “Tôi thường xuyên lên các diễn đàn, chia sẻ đam mê ẩm thực với mọi người. Tại sao mình phải tự giới hạn bản thân vì danh hiệu của mình? Tôi vẫn luôn tâm niệm mình phải làm chủ vương miện chứ không phải để vương miện làm chủ của mình. Tại sao mình phải tạo khoảng cách hay hạn chế giao tiếp với mọi người? Tôi không thấy phiền phức gì mà còn vui vì có thêm nhiều bạn, được mọi người chia sẻ các bí quyết nấu ăn. Tôi cũng có thêm nhiều người bạn mới, mọi người hẹn nhau đi chơi, nấu ăn rất vui”.

Ngọc Hân và bạn trai lâu năm đã làm lễ ăn hỏi.

Thích nấu ăn nhưng Ngọc Hân chỉ thi thoảng mới nấu ăn cho bạn trai, vì công việc quá bận. “Bạn trai khen tôi nấu ngon, lạ. Gu của anh ấy là những món thuần Việt, ví dụ thịt băm xào nấm hương, rau ngót nấu thịt băm hay thịt lợn rang cháy cạnh... Những món đó ai cũng có thể làm được và làm ngon. Khi nấu tôi hay tìm tòi, kết hợp cái này với cái kia, ví dụ thịt lợn rang cháy cạnh nhưng không cho đường mà cho mật ong, hay gần đây tôi nấu cơm với nhuỵ hoa nghệ tây bạn trai mang về”./.