“Hoa hậu nổi loạn” Gal Gadot là nữ diễn viên đắt giá nhất năm 2017

Mới đây, tạp chí Forbes đã chính thức công bố nữ diễn viên đắt giá nhất năm 2017 là Gal Gadot với doanh thu hơn 1,4 tỷ USD từ 2 bộ phim siêu anh hùng mà cô đã tham gia là Wonder Woman và Justice League.

Gal Gadot

Màn trình diễn tuyệt vời của Gadot trong Wonder Woman dưới sự dẫn dắt của nữ đạo diễn Patty Jenkins đã giúp bộ phim thu về 822 triệu USD trên toàn thế giới.

Theo công bố của Forbes, Gadot không chỉ là nữ diễn viên hàng đầu của năm, mà cô còn là diễn viên có thu nhập cao thứ 3.

Dẫn đầu danh sách những diễn viên có doanh thu cao nhất là nam diễn viên Vin Diesel nhờ 2 bộ phim XxX: Sự trở lại của Xander Cage và The Fate of the Furious với doanh thu 1,6 tỷ USD trên toàn thế giới. Trong đó, riêng The Fate of the Furious đã thu về 1,2 tỷ USD.

Ngay sau Vin Diesel là nam diễn viên lực lưỡng Dwyane "The Rock" Johnson với doanh thu 1,5 tỷ USD./.

