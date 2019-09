Hoa hậu Phương Khánh bất ngờ phủ sóng truyền thông ở Philippines

Mới đây, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh bất ngờ phủ sóng rộng rãi trên truyền thông Philippines với thông điệp về môi trường, kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ để “chăm sóc” cho mẹ Trái đất với tên gọi #MEandMyTree.

Được biết đây là một dự án lâu dài về môi trường cho 20 năm sau để ủng hộ cho cháy rừng tại Africa và Amazon. Đồng hành cùng Phương Khánh trong dự án này có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Trái đất Philippines 2019 - Janelle Tee và Miss Earth Air 2018 - Melanie Mader.

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh đồng hành cùng đương kim Hoa hậu Trái đất Philippines 2019 - Janelle Tee và Miss Earth Air 2018 - Melanie Mader.

Đây được xem là một trong những dự án lớn vì môi trường với độ phủ sóng vô cùng rộng rãi. Từ khi đặt chân lên đất nước Philippines, nàng hậu đến từ Việt Nam luôn phải bận rộn với những lịch trình dày đặc để quảng bá cho hoạt động lần này. Không chỉ xuất hiện trên kênh truyền hình hàng đầu của nước bạn là ABS-CBN News, Phương Khánh còn xuất hiện trên các kênh truyền thông như Daily Tribune, Voice of the Philippines, Business Mirror and Philippine Graphic, Abante Tonite & Celebrity Radar, Malaya để tuyên truyền cho dự án.

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh đẹp “hút hồn”.

Sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Trái đất 2018 – Phương Khánh đã tạo được cảm tình đối với người dân Philippines nói riêng và những công dân trên toàn cầu đang quan tâm tới vấn đề môi trường nói chung bởi việc làm ý nghĩa và thiết thực này. Bên cạnh đó, luôn xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp đến “hút hồn”, nàng hậu này cũng tạo được ấn tượng lớn trong lòng mọi người.

Để quảng bá cho dự án MEandMyTree lần này, các đại sứ tích cực kêu gọi mọi người dân tự ý thức trong việc trồng cây và cùng chung tay để xây dựng một môi trường Xanh. Để hoạt động có tính lan tỏa, những người tham gia dự án phải tự trồng cây, chụp hình và đăng lên mạng xã hội để truyền tải được tinh thần vì môi trường này đến cho nhiều người hơn./.