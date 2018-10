Hoa hậu Thế giới 2000 lộng lẫy như cô dâu khi đi sắm trang sức cưới

Ngày 28/10 (theo giờ địa phương), Priyanka Chopra được phát hiện khi đang đến cửa hàng Tiffany & Co ở thành phố New York để mua đồ trang sức, chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Hoa hậu Thế giới 2000 đẹp rạng ngời khi diện chiếc đầm quây trắng thanh lịch và tinh tế. Mỹ nhân 37 tuổi kiêu sa, sang trọng với set đồ hàng hiệu và bộ trang sức kim cương bạc tỷ. Đặc biệt, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út của người đẹp khiến nhiều người chú ý. Do tiết trời se lạnh, cựu Hoa hậu khoác thêm chiếc áo dạ dáng dài bên ngoài chiếc đầm quây nữ tính. Priyanka Chopra nở nụ cười rạng rỡ khi rời khỏi cửa hàng. Hoa hậu Priyanka Chopra và nam ca sĩ Nick Jonas đang nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào cuối năm nay. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ là sự kết hợp giữa phong cách và phong tục của người Mỹ và Ấn Độ. Bà Madhu Chopra - mẹ của Priyanka Chopra quý phái với set đồ đen, đi mua sắm cùng con gái. Trong phỏng vấn mới nhất với tờ E!News, cựu Hoa hậu thế giới chia sẻ rằng cô mong muốn sớm có con với nam ca sĩ Nick Jonas. Giọng ca "Jealous" cũng đã tậu biệt thự mới hồi tháng 4 năm nay - ba tháng trước khi anh cầu hôn Hoa hậu Thế giới 2000, Priyanka Chopra. Biệt thự phong cách hiện đại này có giá 6,5 triệu USD (151 tỷ đồng).

