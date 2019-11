Hoàng My, Lệ Hằng chia sẻ quyết tâm thoát nghèo, đi khắp thế giới

Mới đây, “Hành trình từ Trái Tim" đã đến giao lưu, tặng sách tại Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. Á hậu Hoàng My, Á hậu Lệ Hằng cùng chuyên gia các lĩnh vực đã giao lưu, trao tặng sinh viên và nhà trường hàng nghìn cuốn sách. Hai nàng á hậu gây chú ý với các bạn trẻ bởi vóc dáng, nhan sắc xinh đẹp và lối nói chuyện thông minh. Nếu như Lệ Hằng nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên cùng sống mũi cao, lông mày thanh tú, đôi mắt trong và mái tóc bồng bềnh thì vẻ đẹp Tây của Hoàng My lại gây ấn tượng bởi làn da khỏe khoắn, hàng lông mày sắc sảo và đôi mắt sâu.

Á hậu Hoàng My và Á hậu Lệ Hằng.

Á hậu Hoàng My đồng hành cùng Hành trình từ trái tim tại nhiều nơi, từ vùng núi cao, biển đảo đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Có mặt tại buổi giao lưu Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, Hoàng My cho biết, cô rất vinh dự khi được góp phần trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đến các tầng lớp thanh niên trên khắp cả nước gần 10 năm qua. “My may mắn khi được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa của hành trình với mong muốn chia sẻ Mật mã thành công được đúc kết trong Tủ sách nền tảng đổi đời để giúp các bạn trẻ rút ngắn con đường đến với thành công và có thể “Lập chí vĩ đại” và từ đó góp phần “Khởi nghiệp kiến quốc”, Hoàng My nói.



Hoàng My.

Hoàng My cũng gây ấn tượng với các bạn trẻ khi chia sẻ những câu chuyện vượt lên chính mình, vượt qua thử thách, không ngại “xách ba lô lên và đi” khắp thế giới, đến những vùng đất nguy hiểm như các nước ở Trung Đông, đặc biệt là Israel để học hỏi, tham gia những dự án cộng đồng. Hoàng My chia sẻ, động lực khiến cô đến những vùng đất mới là để thực hiện ước mơ làm phim. “Tại Israel và nhiều đất nước khác, My được trải nghiệm, được mài giũa kỹ năng làm phim, học hỏi kiến thức, vốn sống từ các nhà khoa học Do Thái, đi thăm những thành phố cổ đại… Nhờ đó, My yêu đất nước mình hơn, muốn được làm điều gì đó góp phần nhỏ bé cho Tổ quốc”.

May mắn, Hoàng My được tham gia Hành trình từ trái tim, được tặng những cuốn sách quý đổi đời cho mọi người trên khắp cả nước. Á hậu chia sẻ, hiện trung bình mỗi tháng cô đọc 15 cuốn sách và “giờ đây My có một đam mê nữa chính là Tủ sách nền tảng đổi đời với 100 đầu sách mà người kiến tạo hành trình đã tâm huyết tuyển chọn. My đã đọc được 15 đầu sách với các nền văn minh thế giới, lịch sử dựng nước và giữ nước của các quốc gia. Nhờ những cuốn sách quý lưu giữ thông tin, giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại mà My được khám phá tri thức, bồi đắp kỹ năng phát triển bản thân”.

Á hậu Lệ Hằng được đông đảo khán giả biết đến bởi vẻ đẹp cuốn hút, lối sống không scandal và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ít ai biết, trước khi trở thành Á hậu, Lệ Hằng đã tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng không thành công. Thế nhưng, cô không chùn bước mà luôn phấn đấu, rèn luyện, chinh phục ước mơ để thoát nghèo bởi từ nhỏ cô đã phải sống trong ngôi nhà luôn sợ đổ khi chống chọi với những cơn bão. “Hằng không muốn gia đình mãi sống với nghề đánh bắt cá, không muốn mình mãi bưng bê ở những quán ăn. Hằng muốn bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đó là động lực để Hằng vươn lên và sách là người bạn cho Hằng tri thức để thực hiện ước mơ ấy”, Lệ Hằng bộc bạch.

Lệ Hằng đẹp sắc sảo.

Đây cũng là lý do Lệ Hằng đồng hành cùng hành trình suốt 3 năm qua, để được góp phần đưa hành trình đi xa hơn, để con đường tiếp cận tri thức của các bạn trẻ gần hơn. “Những cuốn sách được tuyển chọn từ kho tàng tri thức nhân loại sẽ là nền tảng thôi thúc các bạn trẻ dám khát vọng lớn, dám thách thức khó khăn để làm nên những thành công lớn trong đời ", Lệ Hằng chia sẻ./.