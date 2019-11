Hoàng Thùy quyết mang vương miện Miss Universe đầu tiên về cho Việt Nam

Với nội dung Lên đường đi thi, tập 9 cũng là tập phát sóng cuối cùng trong hành trình “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER” đáng nhớ và ấn tượng của Á hậu Hoàng Thùy trên con con đường chinh phục vương miện Miss Universe 2019.

Mở đầu “Tập 9: Lên đường đi thi” trong hành trình “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never" là hình ảnh Á hậu Hoàng Thuỳ xinh đẹp và tự tin đến showroom để lựa chọn những mẫu trang sức phù hợp nhất giúp cô toả sáng. Rất nhiều mẫu trang sức được chuẩn bị sẵn theo từng thiết kế trang phục của Hoàng Thùy.

Hoàng Thùy tích cực lựa chọn đồ để mang đến dự thi Miss Universe 2019.

Với một chiếc đầm đỏ, Hoàng Thùy đã chọn bộ trang sức “Hoa hướng dương” làm nổi bật lên phần vai mảnh và cổ cao mang đậm nét đẹp Á Đông của cô. Ngoài những bộ trang sức sang trọng thì Hoàng Thùy còn được chuẩn bị thêm những bộ trang sức thường ngày giúp cô có thể khéo léo mix & match để trở nên thật cá tính và thời trang.

Điểm đáng nhớ và ấn tượng trong tập 9 đó chính là Hoàng Thùy cùng với ekip của mình thực hiện bộ ảnh cuối cùng với vai trò Á hậu đương nhiệm. Hoàng Thùy chia sẻ rằng: “Hai năm trôi qua Thùy cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Mới ngày nào Thùy được xướng tên và đội lên chiếc vương miện Á hậu và ngày hôm nay Thùy ngồi đây là một Hoàng Thùy tự tin hơn và Thùy nghĩ hình ảnh của Thùy cũng đã được thay đổi hơn rất nhiều trong mắt công chúng”.

Cô còn xác định rằng nhiệm vụ tiếp theo của mình chính là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Hy vọng rằng đây là cơ hội để cô có thể mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đầy năng lượng và thân thiện đến bạn bè quốc tế. Không những vậy, Hoàng Thùy còn thể hiện quyết tâm mang về vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên cho Việt Nam.

Ngay từ khi được lựa chọn trở thành đại điện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, Hoàng Thùy cũng đã luôn định hướng rằng bất cứ giây phút nào trong cuộc thi cũng đều phải thật chỉn chu và tỏa sáng.

Bên cạnh đó, Hoàng Thùy còn nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều nhà thiết kế, thương hiệu khác nhau để cô có thể luôn sẵn sàng, tự tin trên chặng đường sắp tới.

Tiếp tục nội dung trong tập là hình ảnh chương trình họp báo công bố, gặp gỡ và giao lưu cùng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H’Hen Niê - Top 5 Mis Universe 2018 đại diện trao SASH Miss Universe Vietnam 2019 chính thức cho Hoàng Thùy.

Hoàng Thuỳ hạnh phúc chia sẻ đây là động lực vô cùng to lớn giúp cô có thêm nhiều năng lượng trong chặng hành trình sắp tới, thời gian vừa qua là những bài học vô cùng đáng giá với cô khi đó là cơ hội để cô hiểu thêm về chính mình, hiểu được những ưu khuyết điểm để thay đổi bản thân ngày một tốt hơn.

Thời gian cuối cùng còn lại tại Việt Nam, Hoàng Thùy đã dành thời gian để gặp gỡ stylist của mình - Cindy Nguyễn để sắp xếp hành lý. Năm nay, Miss Universe được tổ chức tại Mỹ trong 10 ngày và rơi vào trúng khoảng thời gian là mùa Đông. Vậy nên tuy không mang quá nhiều đồ nhưng lại có rất nhiều layer khác nhau và khá cồng kềnh đối với Thùy.

“Trang phục vừa phải mang tính thẩm mỹ, tiện dụng vừa phải phù hợp trong tất cả các hoạt động của Miss Universe. Vấn đề giữ ấm cho Thùy cũng rất quan trọng vậy nên việc chọn bộ trang phục nào để mang đi cũng không hề dễ dàng” - Cindy Nguyễn chia sẻ.

Hoàng Thùy bật mí rằng mỗi ngày sẽ là một “Fashion Show” tại Miss Universe vì bộ trang phục nào cô mang theo cũng đều có thể trình diễn được cả.

Hoàng Thùy lên đường dự thi Miss Universe 2019.

Với nội dung tập trung chủ yếu vào các công tác chuẩn bị để có hành trang chu đáo, với sự tự tin và quyết tâm cao độ, tập 9 cũng chính thức khép lại hành trình Road to Miss Universe 2019 đáng nhớ và ấn tượng của Hoàng Thuỳ./.