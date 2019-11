Hoa hậu H'Hen Niê tin Hoàng Thùy sẽ giành vương miện Miss Universe

Trong tập 8 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - Beauty Queen is now or never", Hoàng Thùy đã có cơ hội được trò chuyện cùng với H’Hen Niê và Trương Thị May để chia sẻ về những kinh nghiệm quý giá trước ngày lên đường tham dự Miss Universe 2019.

H'Hen Niê và Trương Thị May chia sẻ kinh nghiệm với Hoàng Thùy trước thềm Miss Universe 2019.

Là những người đẹp đã có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe, hẳn rằng Trương Thị May - Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2013 và H’Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018 là những nguồn năng lượng vô cùng to lớn đối với Hoàng Thùy tại thời điểm này. Hoàng Thùy đã có một buổi tối ấm cúng cùng cả hai để chia sẻ về những kinh nghiệm vô cùng quý giá khi tham dự Miss Universe 2019.

Tại Miss Universe 2013, tuy không intop 16 nhưng sự thể hiện của Trương Thị May đã nhận được sự ủng hộ của khán giả Việt Nam và quốc tế. Dù 7 năm đã trôi qua nhưng cô vẫn là một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Vì vậy, với kinh nghiệm của mình, Trương Thị May sẽ mang đến những lời khuyên hữu ích cho Á hậu Hoàng Thùy.

Chỉ còn rất ít thời gian nữa Hoàng Thùy sẽ chính thức bắt đầu chuyến hành trình của mình và điều mà cô cần làm nhất bây giờ đó là nghỉ ngơi và giữ một tinh thần thật tốt. H’Hen Niê cũng nhấn mạnh rằng: “Khi thời gian càng về cuối càng chuẩn bị sẽ càng rối, thì thôi mình hãy thả lỏng tất cả mọi thứ và giao cho ekip làm chuyện đó, mình cần phải giải phóng những năng lượng xấu bên trong mình”. Bên cạnh đó, Top 5 Miss Universe 2018 cũng chia sẻ thêm về những vật dụng mà Hoàng Thùy nên mang theo như miếng giữ nhiệt hay một chút đồ ăn nhẹ sẽ giúp bổ sung nhiều năng lượng.

Tại Miss Universe, các thí sinh phải tự makeup trong tất cả phần thi, chính vì vậy mà kỹ năng tự makeup là vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm quý báu mà H’Hen Niê muốn chia sẻ với Hoàng Thùy rằng chỉ bước ra khỏi cửa phòng thì đã phải makeup và quần áo chỉn chu dù bất kể là đi ăn sáng, đi chụp hình hay chỉ là phỏng vấn kín.

Chế độ dinh dưỡng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Hoàng Thùy đã đặt câu hỏi với Trương Thị May rằng với một người ăn chay như chị thì làm sao có thể giữ được chế độ dinh dưỡng phù hợp xuyên suốt cuộc thi? “Thật ra thì chị có mang theo hạnh nhân, thanh bánh protein. Khi mà không linh hoạt được phần ăn chay của mình thì mình sẽ ăn bánh” - Trương Thị May chia sẻ.

Cô còn hài hước đùa rằng cũng nhờ mẹ và ekip chuẩn bị quá chu đáo mà mỗi khi những người bạn quốc tế của cô nhức đầu hay đói bụng đều xuống kêu tên Miss Vietnam. Cũng nhờ vậy mà sự đoàn kết của các nước bạn trong cuộc thi được gắn kết hơn rất nhiều.

Ở phần trang phục dân tộc, Trương Thị May đã chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt của mình tại Miss Universe 2013 khi cô phải đội chiếc mấn nặng đến 7kg. Mặc dù vậy nhưng Miss Universe Vietnam 2013 không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả vì bản thân cô luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc lớn lao. H’Hen Niê cũng chia sẻ về những khó khăn mà mình gặp phải với bộ trang phục dân tộc “Bánh mì” khi liên tục ngã bị ngã về phía sau và cô phải dùng tay để giữ lại. Cô còn nhấn mạnh rằng Hoàng Thùy phải mặc thử trên mình hai tiếng liên tục để kiểm tra độ chắc chắn.

Sau buổi trò chuyện với Trương Thị May và H’Hen Niê, chắc chắn rằng Hoàng Thùy đã tích lũy thêm cho mình được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Khi được nhắc về Hoàng Thùy, Trương Thị May chia sẻ rằng: “Với một cô gái mạnh mẽ, cá tính và một tinh thần chiến binh như vậy, cô ấy sẽ sẵn sàng đối diện với tất cả và tỏa sáng, mang những danh hiệu cao nhất về cho Việt Nam”.

Đối với H’Hen Niê, cô tin rằng Hoàng Thùy sẽ dành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên cho Việt Nam vì trong thời gian qua và cả thời gian trước Hen luôn dành một tình cảm mến mộ đặc biệt cho Hoàng Thùy.

Kết thúc bữa tối, H’Hen Niê và Trương Thị May đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với Hoàng Thùy. “Hãy mang sự tự hào đại diện Việt Nam đi ra đấu trường quốc tế, hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim của mình” và “Hãy luôn tập trung, bình tĩnh, tự tin. Chân thành trong lời nói và suy nghĩ khi tham dự cuộc thi và cả trong cuộc sống. Thành công nhất định sẽ đến với em”./.