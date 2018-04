Hoàng Yến Chibi diện toàn đồ hiệu, được mẹ hộ tống tại sân bay

Hoàng Yến Chibi vừa bay sang Hàn Quốc để ghi hình dự án mới trong năm 2018 kéo dài 4 ngày. Do thời gian quá gấp rút nên Hoàng Yến đã tự làm stylist cho mình. Mặc dù diện trang phục khá đơn giản với quần tây và áo thun nhưng Hoàng Yến vẫn rất nổi bật tại sân bay. Đây cũng là phong cách thời trang đời thường mà cô lựa chọn mỗi khi ra ngoài để tạo cho bản thân cảm giác thoải mái tuyệt đối. Nữ diễn viên chịu chơi và sành điệu với túi Gucci đeo chéo và vali của LV. So với hình ảnh nữ tính đáng yêu thường thấy, Hoàng Yến Chibi có phần chững chạc và trưởng thành. Sau "Tháng năm rực rỡ", Hoàng Yến đã làm việc hết năng suất với lịch trình dày đặc. Chỉ trong ba ngày cô đã bay liên tục giữa Hà Nội - TP. HCM để hoàn thành mọi kế hoạch. Đồng hành cùng nữ diễn viên trong chuyến đi lần này không thể thiếu mẹ, kiêm quản lý của cô. Do lịch trình làm việc tại Hàn Quốc khá dày đặc nên mẹ của Hoàng Yến đã quyết định đi cùng con gái để tiện chăm sóc./.

