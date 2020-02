Hoàng Yến Chibi diện váy tím rịm điệu đà, đeo khẩu trang ra mắt phim

Xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim, Hoàng Yến Chibi diện bộ váy voan xếp tầng tím đầy nữ tính. Cô chọn cách make up nhẹ nhàng, pose hình thần thái cùng các diễn viên, ekip và khách mời.

Xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim, Hoàng Yến Chibi diện bộ váy voan xếp tầng tím đầy nữ tính. Cô chọn cách make up nhẹ nhàng, pose hình thần thái cùng các diễn viên, ekip và khách mời.

"Bí mật của gió" là dự án điện ảnh đầu tiên trong năm 2020 của Hoàng Yến Chibi. Trong phim cô đảm nhận vai thứ - cô nàng An - bạn thân của Linh (Khả Ngân đóng).

"Bí mật của gió" là dự án điện ảnh đầu tiên trong năm 2020 của Hoàng Yến Chibi. Trong phim cô đảm nhận vai thứ - cô nàng An - bạn thân của Linh (Khả Ngân đóng).