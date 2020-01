Hoàng Yến Chibi khổ vì tóc giả trong “Bí mật của gió”

Sắm vai cô nàng mê tín dị đoan với mái tóc vàng nổi bật, Hoàng Yến hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười và sự bất ngờ trong phim. Nữ ca sĩ gốc Hà Nội thể hiện nhân vật An - bạn thân của nữ chính Linh (Khả Ngân đóng). An hồn nhiên, cởi mở, mê tín, có hứng thú đặc biệt vào những chuyện ma mị và luôn tin mình có khả năng siêu nhiên.

Đang là một gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt, liên tục đóng chính trong “Tháng năm rực rỡ”, “Kế hoạch đổi chồng”, “Thất sơn tâm linh”, song Hoàng Yến Chibi không ngại nhận vai thứ chính như An. “Bí mật của gió” sở hữu một kịch bản hay, vai diễn An làm Hoàng Yến thích thú với vẻ ngoài lôi thôi, đầu tóc rối bù. Qua trailer của phim đã ra mắt, vai An mang bóng dáng của một cô nàng hài hước, mang đến nhiều phút giây giải trí của phim. Cá nhân Hoàng Yến chia sẻ, thay vì đóng đinh nhân vật này là vai bi hay hài, khán giả nên chờ xem phim để tự khám phá những bất ngờ mà An mang tới.

Nói về mái tóc vàng nổi bật của mình, Hoàng Yến Chibi cho biết đó là ý tưởng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nhằm giúp vai An khác các nhân vật lúc trước cô từng đó và khác các tuyến vai còn lại trong “Bí mật của gió”. Mái tóc giả này khiến Hoàng Yến khá khổ sở khi làm phim. Cô kể: “Đội tóc giả khó chịu lắm. Trước mỗi lần quay, tôi phải dùng keo để cố định tóc giả trên trán. Khi trở về nhà bóc lớp keo đó ra, tóc của tôi bị bóc theo. Thời gian quay Bí mật của gió, tôi mất khá nhiều tóc mái”.

Sắm vai nữ thứ không nhiều đất diễn, tâm lý nhân vật lại không phức tạp, Hoàng Yến Chibi nhập vai dễ dàng. Cô bảo, 10 ngày quay trên Đà Lạt là khoảng thời gian làm việc thoải mái, vui vẻ của cô khi nhận được sự hỗ trợ của êkíp. Vất vả lớn nhất của Hoàng Yến và các bạn diễn trong phim là dậy sớm và làm việc trong tiết trời lạnh giá dưới 10 độ C của Đà Lạt.

“Bí mật của gió” là bộ phim mới nhất của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình - người từng tạo nên hai phim được đánh giá cao lúc trước “Cánh đồng bất tận”, “Quyên”. Câu chuyện phim mở đầu khi Linh (Khả Ngân đóng) theo ba mẹ chuyển lên Đà Lạt sống. Tại đây, Linh kết thân với An (Hoàng Yến Chibi đóng) và buộc phải chia sẻ căn phòng của mình với Phong (Quốc Anh đóng) - một hồn ma mắc kẹt tại đây hơn nửa thế kỷ. Đồng hành với nhau trong nhiều phi vụ siêu quậy ở trường học, Linh và Phong ngày càng thân thiết và nảy sinh tình yêu với nhau.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nói, “Bí mật của gió” là thử nghiệm của anh với những điều mới mẻ cùng êkip làm phim trẻ. Từ vị trí biên kịch đến đạo diễn hình ảnh, tổ trợ lý đạo diễn, dựng phim… đều là những gương mặt thuộc thế hệ 8X, 9X tài năng. Làm việc với những người trẻ, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình có nhiều thay đổi về tư duy và cách tiếp cận bộ phim.

Phim “Bí mật của gió” ngoài sự tham gia của Khả Ngân, Trần Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi, Yu Dương còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Phi Phụng, NSƯT Ngọc Hiệp, NSƯT Phi Điểu, Long Đẹp Trai, Tuyền Mập…

Bộ phim khởi chiếu từ 31/1/2020, tức mùng 7 Tết./.