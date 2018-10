Huỳnh Vy mặc trang phục nặng tới 20kg đến Miss Tourism Queen Worldwide

Đại diện Việt Nam tại Miss Tourism Queen Worldwide 2018 Huỳnh Vy đã công bố trang phục dân tộc mà cô sẽ trình diễn tại cuộc thi diễn ra ở Phillippines. Bộ trang phục ấn tượng mang tên “Nữ thần mùa màng” do NTK Phạm Chí Công thực hiện lấy cảm hứng từ hình ảnh cây lúa Việt Nam. Nhắc đến cây lúa Việt Nam là nhắc đến cả một nền văn hóa lúa nước lâu đời kéo dài hàng ngàn năm nay, với những giá trị và hình ảnh chân quê mộc mạc. Từ chính câu chuyện và hình ảnh cây lúa, NTK Phạm Chí Công đã sáng tạo ra bộ trang phục mang tên “Nữ thần mùa màng” không kém phần táo bạo và độc đáo giúp Huỳnh Vy có thể tỏa sáng. Bộ trang phục được chia ra làm hai phần, phần body suit bên trong và bộ áo choàng được mặc ở bên ngoài. Bộ body suit được may bằng chất liệu vải thun và vải lưới kim tuyến nhằm tạo độ bắt sáng tốt khi trình diễn trên sân khấu. Ngoài ra bộ body suit còn được đính kết các loại hạt cườm và đá màu vàng rực rỡ giúp tổng thể bộ cánh thêm phần bắt mắt và cũng làm nổi bật chủ đề chính mà bộ trang phục truyền tải. Bộ áo khoác bên ngoài nặng khoảng 8kg được may bằng chất liệu chính là vải phi bố giúp định hình được hình dáng form của trang phục, riêng phần tay áo khoác được may bằng chất liệu lưới vi tính để tạo được độ đơ và cứng giữ cho phần tay có thể lên form một cách hoàn hảo nhất. Ngoài hai phần chính nói trên thì bộ trang phục còn có những phụ kiện đi kèm theo như vương miện, giày chiến binh và quyền trượng. Vương miện được làm chủ yếu bằng chất liệu kim loại như dây đồng, vàng lá, kẽm và được điểm xuyến các hạt cườm đá màu sắc giúp tạo nên sự nổi bật cũng như sự hài hòa cho tổng thể của bộ trang phục. Riêng chiếc quyền trượng nặng gần 10kg được làm bằng chất liệu inox và được phủ lên một lớp sơn vàng đồng nhằm tạo nên sự hài hòa về màu sắc trong tổng thể của bộ trang phục. Huỳnh Vy cao 1m70, nặng 49kg, với số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-100. Người đẹp gốc Đồng Tháp từng gây chú ý khi đoạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Người đẹp tỏa sáng 2016./.

