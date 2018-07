Justin Bieber bất ngờ đính hôn với chân dài nóng bỏng Hailey Baldwin

Nguồn tin từ TMZ tiết lộ Justin Bieber đã ngỏ lời cầu hôn Hailey Baldwin tại Bahamas vào tối ngày 7/7. Chân dài 22 tuổi thực sự hạnh phúc khi quyết định trở thành vợ của Justin Bieber. Những người chứng kiến đã kể lại rằng khi sau khi kết thúc điệu nhảy salsa ngọt ngào,vệ sĩ của Justin yêu cầu tất cả ngừng dùng điện thoại vì có một chuyện quan trọng sắp xảy ra. Nam ca sĩ đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái Hailey Baldwin trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Cô nàng tự hào khoe ngay chiếc nhẫn cầu hôn của nam ca sĩ điển trai. Chủ nhân bản hit " What do you mean" công khai âu yếm bạn gái tại Bahamas sau khi cầu hôn. Vài giờ sau khi Justin cầu hôn Hailey, tài tử Stephen Baldwin ( cha của Hailey) đã chia sẻ niềm vui trên Twitter : "Tôi đang nở một nụ cười hạnh phúc! Vợ chồng tôi luôn cầu nguyện với Chúa! Người đang bước vào trái tim của JB&HB. Yêu hai con thật nhiều".Nhưng dòng tweet này hiện đã bị Stephen xóa đi. Bố của Justin, Jeremy đã cùng chia vui với con trai trên trang Instagram cá nhân: " Tự hào cũng không đủ để diễn tả thành lời (cảm xúc bố dành cho con). Rất trông đợi vào chương tiếp theo trong cuộc đời!" Justin và Hailey trước đây đã từng hẹn hò vào năm 2015. Họ nối lại tình cũ sau khi Justin vừa chia tay Selena Gomez. Justin từng nói rằng anh thấy suy sụp và buồn bã sau khi Selena Gomez chia tay anh. Tuy nhiên, kể từ khi quay lại với Hailey cách đây ít tuần, Justin dường như đã lấy lại tinh thần. Cặp đôi như hình với bóng suốt những tuần qua và không ngần ngại công khai thể hiện tình cảm với nhau. Mọi chuyện tưởng chừng như chớp nhoáng, vừa mới tái hợp rồi bất ngờ đính hôn, nhưng tình cảm của đôi tình nhân ca sĩ - người mẫu vốn đã dành cho nhau sâu đậm từ vài năm trước. Nguồn tin thân cận tiết lộ: “Justin và Hailey luôn quan tâm tới nhau. Cặp đôi đã có thời gian hẹn hò ngắn ngủi vào năm 2016 nhưng cảm xúc dành cho nhau chưa bao giờ mất đi. Họ công khai xuất hiện bên nhau nhiều hơn và dành thời gian bên nhau nhiều hơn”. Không phải Selena Gomez, siêu mẫu Hailey Baldwin. mới là người "Hoàng tử nhạc pop" muốn gắn bó suốt đời. Với chiều cao 1,71m và cặp chân thẳng tắp, tóc vàng óng ả cuộn sóng, khuôn mặt vuông và cặp môi dày gợi cảm, Hailey Baldwin đang là một trong những siêu mẫu được săn đón nhất hiện nay. Người hâm mộ vui mừng chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc này. 9958602077813a85134268ef45ea6fbf/5b47a151/2018_07_09/ZoXrexDR7h4/video1038130864_1.mp4

