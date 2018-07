Justin Bieber cầu nguyện cho nữ ca sĩ Demi Lovato

Sau khi nghe tin nữ ca sĩ Demi Lovato nhập viện vì lạm dụng ma túy dẫn tới sốc thuốc, nhiều ngôi sao trong có đó nam ca sĩ Justin Bieber đã gửi lời động viên, cầu nguyện mong cô sớm bình phục. Anh gửi lời cầu nguyện và động viên tinh thần tới cựu ngôi sao Disney: "Điều đó thực sự buồn. Tôi đã lâu không trò chuyện cùng cô ấy, nhưng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cô ấy và gia đình". Suốt nhiều năm, cựu công chúa Disney đã phải gồng mình chống chọi với vấn đề nghiện ngập. Vào hồi tháng 3 năm nay, Demi tiết lộ cô đã kỷ niệm 6 năm cai nghiện thành công. Justin chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ cô ấy đã cai nghiện được rồi. Điều đó thật tồi tệ". Bạn gái cũ của anh, Selena Gomez là bạn thân thiết với nữ ca sĩ Demi từ thời thơ ấu nên không khỏi bàng hoàng trước thông tin này. Gomez đã liên lạc với các thành viên của gia đình Lovato để chia sẻ tình yêu và lời cầu nguyện đến người bạn mình. Cô đã có mặt tại Los Angeles để kịp thời động viên bạn mình. Chủ nhân ca khúc "Back to you" không muốn nhìn thấy Lovato đau khổ thêm lần nào nữa. Người yêu cũ của Demi, Joe Jonas cũng động viên cô: "Giống các bạn, tôi đang hướng về Demi Lovato lúc này. Cô ấy cần sự ủng hộ và những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đều biết Demi mạnh mẽ thế nào". Demi Lovato đã phải vào trung tâm cai nghiện để điều trị rối loạn lưỡng cực, chứng cuồng ăn, tự làm hại bản thân và nghiện chất kích thích trong nhiều năm. Cô tâm sự về quá trình vượt qua những chứng bệnh tâm lý nguy hiểm của mình: "Quãng thời gian vừa rồi trong cuộc đời tôi thực sự đen tối", cô nói, "Tôi trở nên rất trầm cảm và biếng ăn. Tôi cũng đau đớn vì chứng nghiện ngập trong suốt những năm qua". Mẹ Demi cho biết: "Đó là khoảnh khắc quyết định đối với Demi. Con bé đập vỡ điện thoại rồi bỏ vào ly nước, cho thấy dấu hiệu đã sẵn sàng làm lại. Demi bỏ hết điện thoại, chìa khóa xe, thẻ tín dụng để vào trại cai nghiện và hoàn thành chương trình điều trị". Demi Lovato luôn cởi mở về những vấn đề cô phải đối mặt, đồng thời tiên phong trong việc tuyên truyền về sức khỏe tâm lý và tự tin với ngoại hình của bản thân. Cô chia sẻ những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những góc khuất, những vấn đề cá nhân trong cuộc sống, từ cuộc chiến với chứng rối loạn ăn uống, lạm dụng thuốc an thần trong bộ phim tài liệu “Simply Complicated”. Cô hạnh phúc đăng lời chúc mừng bản thân vì "6 năm chính thức tỉnh táo":"Tôi rất biết ơn vì có thêm một năm đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Điều này là có thể". Nhưng nữ ca sĩ đã gục ngã trước "cuộc chiến" với chính bản thân khi bất ngờ thú nhận chuyện mình đã tái nghiện trong bài hát "Sober" phát hành ngày 21/6. "Tôi xin lỗi những fan mà tôi đã đánh mất, khi họ phải nhìn tôi gục ngã lần nữa. Tôi muốn trở thành một tấm gương tốt, nhưng tôi chỉ là con người". Hiện tại, đại diện của Demi đã xác nhận tình trạng của cô đã dần ổn định. Nguồn tin của E! News nói ca sĩ cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống và cô dự định vào trại cai nghiện ngay sau khi hồi phục.

Sau khi nghe tin nữ ca sĩ Demi Lovato nhập viện vì lạm dụng ma túy dẫn tới sốc thuốc, nhiều ngôi sao trong có đó nam ca sĩ Justin Bieber đã gửi lời động viên, cầu nguyện mong cô sớm bình phục. Anh gửi lời cầu nguyện và động viên tinh thần tới cựu ngôi sao Disney: "Điều đó thực sự buồn. Tôi đã lâu không trò chuyện cùng cô ấy, nhưng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cô ấy và gia đình". Suốt nhiều năm, cựu công chúa Disney đã phải gồng mình chống chọi với vấn đề nghiện ngập. Vào hồi tháng 3 năm nay, Demi tiết lộ cô đã kỷ niệm 6 năm cai nghiện thành công. Justin chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ cô ấy đã cai nghiện được rồi. Điều đó thật tồi tệ".

Bạn gái cũ của anh, Selena Gomez là bạn thân thiết với nữ ca sĩ Demi từ thời thơ ấu nên không khỏi bàng hoàng trước thông tin này. Gomez đã liên lạc với các thành viên của gia đình Lovato để chia sẻ tình yêu và lời cầu nguyện đến người bạn mình. Cô đã có mặt tại Los Angeles để kịp thời động viên bạn mình.

Chủ nhân ca khúc "Back to you" không muốn nhìn thấy Lovato đau khổ thêm lần nào nữa.

Người yêu cũ của Demi, Joe Jonas cũng động viên cô: "Giống các bạn, tôi đang hướng về Demi Lovato lúc này. Cô ấy cần sự ủng hộ và những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đều biết Demi mạnh mẽ thế nào". Demi Lovato đã phải vào trung tâm cai nghiện để điều trị rối loạn lưỡng cực, chứng cuồng ăn, tự làm hại bản thân và nghiện chất kích thích trong nhiều năm. Cô tâm sự về quá trình vượt qua những chứng bệnh tâm lý nguy hiểm của mình: "Quãng thời gian vừa rồi trong cuộc đời tôi thực sự đen tối", cô nói, "Tôi trở nên rất trầm cảm và biếng ăn. Tôi cũng đau đớn vì chứng nghiện ngập trong suốt những năm qua".

Mẹ Demi cho biết: "Đó là khoảnh khắc quyết định đối với Demi. Con bé đập vỡ điện thoại rồi bỏ vào ly nước, cho thấy dấu hiệu đã sẵn sàng làm lại. Demi bỏ hết điện thoại, chìa khóa xe, thẻ tín dụng để vào trại cai nghiện và hoàn thành chương trình điều trị".

Demi Lovato luôn cởi mở về những vấn đề cô phải đối mặt, đồng thời tiên phong trong việc tuyên truyền về sức khỏe tâm lý và tự tin với ngoại hình của bản thân. Cô chia sẻ những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những góc khuất, những vấn đề cá nhân trong cuộc sống, từ cuộc chiến với chứng rối loạn ăn uống, lạm dụng thuốc an thần trong bộ phim tài liệu “Simply Complicated”.

Cô hạnh phúc đăng lời chúc mừng bản thân vì "6 năm chính thức tỉnh táo":"Tôi rất biết ơn vì có thêm một năm đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Điều này là có thể". Nhưng nữ ca sĩ đã gục ngã trước "cuộc chiến" với chính bản thân khi bất ngờ thú nhận chuyện mình đã tái nghiện trong bài hát "Sober" phát hành ngày 21/6. "Tôi xin lỗi những fan mà tôi đã đánh mất, khi họ phải nhìn tôi gục ngã lần nữa. Tôi muốn trở thành một tấm gương tốt, nhưng tôi chỉ là con người". Hiện tại, đại diện của Demi đã xác nhận tình trạng của cô đã dần ổn định. Nguồn tin của E! News nói ca sĩ cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống và cô dự định vào trại cai nghiện ngay sau khi hồi phục.