Justin Bieber chăm chút lại nhan sắc để chuẩn bị cho đám cưới

Sau khi chia tay Selena Gomez, nhan sắc của "Hoàng tử nhạc Pop" đã xuống dốc không phanh bởi mái tóc dài bù xù của anh chàng. Bất chấp những lời chê bai diện mạo của mình, Justin còn "thách thức" cư dân mạng: "Tóc dài nhưng tôi không quan tâm, và bộ râu mép của tôi cũng đẹp phết". Thậm chí anh còn tuyên bố sẽ nuôi tóc dài tới chân. Tuy nhiên có vẻ như chuyện tình với Hailey Baldwin đã khiến nam ca sĩ quyết tâm thay đổi để chuẩn bị cho đám cưới. Mới đây khi xuất hiện ở New York, nam ca sĩ 24 tuổi đã gây ấn tượng với diện mạo sáng sủa hơn. Justin đã cùng vị hôn thê đến salon làm tóc để tân trang lại nhan sắc Siêu mẫu Hailey Baldwin ngồi cạnh Justin và dành cho anh những cử chi âu yếm. Chân dài người Canada không ngần ngại trao cho Justin một nụ hôn ngọt ngào như để động viên nam ca sĩ. Mái tóc dài đã được Justin cắt ngắn, giúp anh chàng lấy lại được vẻ ngoài ưa nhìn như ngày nào. Justin hài lòng về mái tóc mới, vui vẻ nắm tay hôn thê rời khỏi salon tóc. Trước đó, nam ca sĩ từng tiết lộ anh đã cạo bộ râu mép vì vị hôn thê. Siêu mẫu xuất hiện với gu thời trang tinh tế khi cô diện trang phục mang phong cách sporty khỏe khoắn cùng đôi giày thể thao Archlight của hãng thời trang Louis Vuitton. Trái ngược với những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc, cặp đôi trẻ lại bất ngờ tỏ ra rầu rĩ khi xuất hiện trên phố ở Manhattan vào ngày hôm qua. Justin cố gắng kìm nén cảm xúc còn Hailey thì ngồi bên cạnh ôm lấy chồng chưa cưới an ủi. Có vẻ như giọng ca "No Brainer" vừa gặp chuyện buồn, khiến cho vợ sắp cưới của anh cũng lo lắng. Tuy nhiên cặp đôi vẫn trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm. Justin và Hailey đang nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới vào năm sau.

Sau khi chia tay Selena Gomez, nhan sắc của "Hoàng tử nhạc Pop" đã xuống dốc không phanh bởi mái tóc dài bù xù của anh chàng.

Bất chấp những lời chê bai diện mạo của mình, Justin còn "thách thức" cư dân mạng: "Tóc dài nhưng tôi không quan tâm, và bộ râu mép của tôi cũng đẹp phết". Thậm chí anh còn tuyên bố sẽ nuôi tóc dài tới chân. Tuy nhiên có vẻ như chuyện tình với Hailey Baldwin đã khiến nam ca sĩ quyết tâm thay đổi để chuẩn bị cho đám cưới. Mới đây khi xuất hiện ở New York, nam ca sĩ 24 tuổi đã gây ấn tượng với diện mạo sáng sủa hơn.

Justin đã cùng vị hôn thê đến salon làm tóc để tân trang lại nhan sắc Siêu mẫu Hailey Baldwin ngồi cạnh Justin và dành cho anh những cử chi âu yếm. Chân dài người Canada không ngần ngại trao cho Justin một nụ hôn ngọt ngào như để động viên nam ca sĩ. Mái tóc dài đã được Justin cắt ngắn, giúp anh chàng lấy lại được vẻ ngoài ưa nhìn như ngày nào. Justin hài lòng về mái tóc mới, vui vẻ nắm tay hôn thê rời khỏi salon tóc. Trước đó, nam ca sĩ từng tiết lộ anh đã cạo bộ râu mép vì vị hôn thê.

Siêu mẫu xuất hiện với gu thời trang tinh tế khi cô diện trang phục mang phong cách sporty khỏe khoắn cùng đôi giày thể thao Archlight của hãng thời trang Louis Vuitton. Trái ngược với những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc, cặp đôi trẻ lại bất ngờ tỏ ra rầu rĩ khi xuất hiện trên phố ở Manhattan vào ngày hôm qua. Justin cố gắng kìm nén cảm xúc còn Hailey thì ngồi bên cạnh ôm lấy chồng chưa cưới an ủi.

Có vẻ như giọng ca "No Brainer" vừa gặp chuyện buồn, khiến cho vợ sắp cưới của anh cũng lo lắng. Tuy nhiên cặp đôi vẫn trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm. Justin và Hailey đang nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới vào năm sau.