Justin Bieber tình tứ ôm eo bà xã, nhảy múa vui vẻ tại nhà

Trên trang Instagram, Justin Bieber bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh và bà xã Hailey Baldwin cùng nhau nhảy trên nền nhạc ca khúc "Stuck with U" - bản tình ca ngọt ngào kết hợp giữa anh và Ariana Grande mới phát hành.

Justin Bieber và Hailey Baldwin nhảy trên nền nhạc ca khúc "Stuck with U".

Theo đó, "Hoàng tử nhạc pop" đeo băng đô, mặc áo hoodie phối cùng quần thể thao khỏe khoắn, nhẹ nhàng ôm eo vợ và thực hiện điệu nhảy nhẹ nhàng ngay tại khu vực bếp trong căn biệt thự "triệu đô". Cả hai trao nhau ánh nhìn âu yếm, "đốn tim" fans.



Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip của Justin Bieber nhanh chóng thu hút người hâm mộ. Rất nhiều người dành cho cặp đôi lời ngợi khen về sự lãng mạn, đẹp đôi cùng những điệu nhảy chuyên nghiệp.

Thời gian gần đây, Justin Bieber rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Cụ thể, trước đó, giọng ca "What do you mean" còn đăng ảnh ôm hôn vợ giữa khung cảnh lãng mạn.

Thậm chí, cặp đôi còn tạo trend trên mạng khi đăng tải đoạn video diện trang phục ở nhà nhảy trên nền nhạc Slide Gang của Lil Jackie. Đoạn video đã nhanh chóng đạt được 5 triệu lượt thích cùng rất nhiều lời bình luận ngợi khen.



Hiện tại, Justin Bieber và vợ đang ở quê nhà Canada tránh dịch Covid-19. Theo People, cặp sao đã sử dụng máy bay riêng để di chuyển vào hôm 17/3 vừa qua, sau khi Justin khuyên người hâm mộ tự cách ly và nghe theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế./.