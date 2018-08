Justin Bieber xuất hiện lẻ bóng sau những ngày mặn nồng bên hôn thê

Kể từ khi tái hợp đến nay, Justin Bieber và Hailey Baldwin thường xuyên xuất hiện bên nhau, thân thiết không rời. Mới đây, "Hoàng tử nhạc Pop" bị bắt gặp dạo phố một mình ở New York. Anh chàng diện trang phục đơn giản với chiếc áo hoodie của hãng thời trang Tommy Hilfiger và đôi giày Supreme được thiết kế dành riêng cho Justin. Justin vừa bất ngờ tung MV mới mang tên “No Brainer”, hợp tác cùng DJ Khaled và hai rapper là Chance The Rapper và Quavo. Ra mắt được một tuần ca khúc mới của Justin đã thu hút gần 43 triệu lượt xem. Dù đang trên đà "tạo hit" nhưng anh chàng lại quyết định sẽ tập trung cho đám cưới nhiều hơn là các dự án âm nhạc. Có vẻ như nam ca sĩ vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong tình yêu. Trái lại với phong cách ăn mặc giản đơn có phần xuề xòa của chồng tương lại thì người mẫu Hailey Baldwin khoe khéo vòng 2 săn chắc khi diện áo croptop cùng quần trackpant tự tin sải bước trên phố. Chân dài 21 tuổi xinh đẹp rạng ngời trên đường phố New York. Không chỉ có gu thời trang tinh tế, mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới Hailey Baldwin còn sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm với những đường cong nóng bỏng. Nổi bật trên tay Hailey là chiếc nhẫn đính hôn kim cương hình oval có giá trị khoảng 250.000 USD (5,8 tỷ VNĐ), trọng lượng khoảng 6-10 carat. Theo nhiều nguồn tin thì Justin và Hailey không muốn kéo dài thời gian đính hôn nên đang nhanh chóng lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Cặp đôi được cho là đang theo học khóa học tiền hôn nhân tại nhà thờ. Khóa học này kéo dài khoảng 5 tuần sẽ hướng dẫn 2 người giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân như quản lý tài chính, cách yêu thương, gắn kết với nhau. Giọng ca "No brainer" đang nỗ lực chuẩn bị một lễ cưới tuyệt vời nhất dành cho Hailey vào năm tới và bố của Hailey, ông Stephen Baldwin sẽ là người chủ trì hôn lễ. Cặp đôi cũng vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Bahamas, nơi Justin đã cầu hôn Hailey. Fan của nam ca sĩ cho rằng đây là địa điểm lý tưởng mà cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới.

