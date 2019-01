Kaity Nguyễn và nhóm bạn quậy tung trường học với trang phục cá tính

Sau thành công bất ngờ của "Em chưa 18" và cú hit "Hồn papa da con gái" kết lại năm 2018, Kaity Nguyễn nhanh chóng hé lộ với khán giả về dự án riêng của mình trong năm 2019 kết hợp cùng Trang Hý, Trịnh Thảo và Gi A Nguyễn qua series ảnh “Back To School” mang hơi thở hiện đại. "Hồn papa da con gái" vẫn đang "công phá" các rạp phim, là một trong những phim Việt đáng xem nhất dịp đầu năm mới với 40 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu chính thức. Trong đó, Kaity Nguyễn được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi hết lời vì tài năng diễn xuất đã được chứng thực. Đặc biệt, ngoài câu chuyện hoán đổi để hai cha con được thấu hiểu nhau thì "Hồn papa da con gái" còn mang đến không khí trường lớp rất sôi động và đầy năng lượng, điều mà không nhiều phim Việt có được. Cuộc sống của một cô bé ở trường trung học, những mỗi quan hệ xung quanh nhân vật Châu đều được bộ phim khai thác vừa vặn, đáng nhớ, nhiều cảm xúc qua những kịch tính, những khoảng lặng với các bạn diễn trẻ như Trang Hý, Gi A Nguyễn và Trịnh Thảo. Đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả, Kaity Nguyễn và các đồng bọn ở "Hồn papa da con gái" vừa tung ra bộ ảnh “Back to School” xinh xắn và đầy ấn tượng với những bộ trang phục cá tính đậm sắc hiện đại cùng sự hé lộ về những dự án riêng sắp tới. Nếu như trong phim, Trang Hý đóng vai bạn thân, Gi A Nguyễn là bạn trai cũ còn Trịnh Thảo là cô bạn khó ưa thì trong bộ ảnh này, cả 4 trở thành bộ tứ cực thân và cực chất với những shoot hình đơn, hình đôi, hình tập thể rất ngầu. Khoác lên mình những bộ trang phục thời trang, cả nhóm biến không gian trường học trở nên lạ lẫm nhưng cũng rất sành điệu. Cho thấy, định hướng trong tương lai của Kaity khá táo bạo và hứa hẹn nhiều sự phá cách. Song, bộ ảnh này cũng chính là bật mí đầu tiên của Kaity Nguyễn dành cho những người yêu quý cô nàng, về một dự án rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn với Kaity trong năm 2019. "Nhiều người thắc mắc tại sao sau Em Chưa 18, Kaity lại im ắng đến như vậy. Một mặt là tìm kịch bản phù hợp, một mặt là trau dồi thêm về diễn xuất thì Kaity còn muốn ‘ủ mưu’ cho một dự án của riêng mình" - Kaity chia sẻ. Chính vì quá thân thiết với nhau từ "Hồn papa da con gái" vào dự án mới sắp tới, do chính mình đầu tư thực hiện. Đến bây giờ dự vẫn còn nằm trên những trang giấy các bản phác thảo, tạm gọi đây là “dự án X” là sự kế hợp của nhiều yếu tố từ âm nhạc, điện ảnh và thậm chí là có cả thời trang. Nghe có vẻ là quá sức cho cô diễn chưa tròn 20 tuổi nhưng Kaity tin tưởng bản thân cùng team của mình có thể tạo được một cột mốc đáng nhớ nhất trong năm 2019 này.

