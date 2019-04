Khám phá biệt đội thú cưng “tổng tiến công” màn ảnh thế giới năm 2019

Với thành công của nhiều bom tấn mở màn như Đại Úy Marvel hay Shazam!, thế giới điện ảnh năm nay đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những bộ phim được khán giả đặc biệt mong chờ đang “rục rịch” công chiếu. Bên cạnh những binh đoàn siêu nhân, quái thú hay ác ma thì biệt đội thú cưng cũng không kém phần đông đảo, và thậm chí độ đáng yêu và sức mạnh của chúng còn khiến các người hùng màn ảnh phải “lép vế”.

Mèo Goose trong Đại Úy Marvel

Những ai đã từng xem qua siêu phẩm Đại Úy Marvel (tựa gốc: Captain Marvel) – bộ phim đang “công phá” phòng vé thế giới đầu năm nay thì chắc khó lòng quên được hình ảnh cô mèo bí ẩn Goose. Trong vũ trụ điện ảnh của Marvel thì nàng mèo này là thú cưng của nữ khoa học gia người Kree – Mar-vell, người đã nghiên cứu về động cơ tàu vũ trụ đặc biệt có khả năng chu du khắp thiên hà trong nháy mắt. Tuy nhiên, sau này thì Goose đã được nữ anh hùng Carol Danvers nhận nuôi trong quá trình khám phá nguồn gốc bản thân.

Hầu hết khán giả trước khi xem phim đều nhận định đây chỉ là cô mèo lông vàng đáng yêu và sẽ không có đóng góp quan trọng gì cho công cuộc giải cứu ngân hà lớn lao của “chị đại” Captain Marvel. Nhưng nếu mọi thứ quá dễ đoán thì đã không phải Marvel, thực chất, ẩn sau lớp lông vàng mềm mượt, óng ánh ấy là sinh vật ngoaì hành tinh với độ nguy hiểm cấp cao – Flerken. Xuất hiện lần đầu trong bộ phim Đại Úy Marvel, mèo Goose đã nhận được sự yêu thích của khán giả toàn thế giới với độ đáng yêu nhưng không kém phần nguy hiểm khi cần thiết.

Các “boss” Corgi trong Corgi: Những Chú Chó Hoàng Gia

Những chú chó đáng yêu Corgi đã luôn được xem là biểu tượng của Hoàng gia Anh từ khi nữ hoàng Elizabeth II đăng quang vào năm 1953. Với hình ảnh “mông to chân ngắn” hết sức dễ thương thì năm nay, những chú chó hoàng gia đã chính thức đổ bộ màn ảnh rộng qua bộ phim hoạt hình Corgi: Những Chú Chó Hoàng Gia (tựa gốc: The Queen’s Corgi).

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của chú chó Rex “chanh sả” được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Trong một lần đi gây ra sự cố không thể tha thứ, Rex đã bị mất ngôi vị “đệ nhất khuyển” và sau đó không may bị lạc ở ngoài đường, nơi cậu sẽ phải tìm cách sinh tồn trong môi trường xã hội phức tạp lần đầu tiên trong đời.

Với sự hiếu động và quậy phá của mình, liệu đường về nhà của Rex sẽ gặp phải những thử thách và khó khăn gì? Cùng gặp gỡ “boss” siêu yêu Rex và hành trình trở về cung điện trong bộ phim Corgi: Những Chú Chó Hoàng Gia được chính thức khởi chiếu vào ngày 26/4/2019 nhé!

Rocket Racoon trong Avengers: Hồi Kết

Là một fan của vũ trụ điện ảnh Marvel thì khán giả sẽ không thể nào quên được hình ảnh chú gấu mèo Rocket Racoon vừa siêu ngầu lại còn lắm mồm đã góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Guardian of the Galaxy, Avengers: Infinity War và sắp tới đây là bom tấn người người nhà nhà trông ngóng Avengers: Hồi Kết (tựa gốc: Avengers: Endgame). Cục “nấm lùm” loi nhoi này là thành viên của biệt đội anh hùng Guardian of the Galaxy với sứ mệnh giải cứu dải ngân hà đầy cao cả.

Mang theo mình những món vũ khí hạng nặng như thuốc nổ, lựu đạn và súng, Rocket Racoon luôn sẵn sàng “nã” những kẻ xấu xa để mang lại bình yên cho vũ trụ. Lần này, Rocket sẽ “quẩy nhiệt” như thế nào trong Endgame để trả thù tên trùm Thanos? Siêu phẩm Avengers: Hồi Kết được chính thức khởi chiếu vào ngày 26/4/2019.

Pikachu trong Pokemon: Thám Tử Pikachu

Tuổi thơ của khán giả Việt Nam không thể “thiếu vắng” hình ảnh chú chuột điện Pikachu của nhà huấn luyện Pokemon tài năng Ash. Pikachu với bộ lông vàng óng ánh và những cú phóng điện mạnh mẽ đã gây ấn tượng cho nhiều khán giả nhí không kém gì các nhân vật hoạt hình đến từ Nhật Bản khác như Doraemon, Conan hay Naruto.

Lần đầu xuất hiện dưới dạng live-action (người đóng), Pikachu đã được khắc họa hết sức chân thật qua những cảnh “choảng” nhau ì đùng với những Pokemon quen thuộc khác. Chưa dừng ở đó, Pikachu phiên bản live-action lại còn biết nói liến thoắng và tấu hài cực “đỉnh”, đem đến gây không ít tràng cười thả ga cho khán giả. Được lồng tiếng bởi nam diễn viên “siêu bựa” Ryan Reynolds, Chuột điện lông vàng Pikachu hứa hẹn sẽ “khuynh đảo” phòng vé tháng 5 khi chính thức công chiếu vào ngày 10/5/2019 sắp tới.

Đàn thú cưng trong The Secret Life of Pets 2



Năm 2016 chắc là năm khó quên cho những fan yêu thích phim hoạt hình với màn “chào sân” cực hot của dàn thú cưng trong The Secret Life of Pets – Đẳng Cấp Thú Cưng. Bộ phim kể câu chuyện cực kì vui nhộn về cuộc sống bí mật của dàn thú cưng siêu quậy giữa lòng thành phố New York. Những gương mặt như chú chó Max, tiểu thư Gidget, sếp thỏ Snowball đã thực sự “khuynh đảo” trong và ngoài phòng vé với doanh thu lên đến 875,5 triệu USD.

Với những tình tiết đáng yêu và dàn thú cưng hấp dẫn, Đẳng Cấp Thú Cưng đã nhận được ủng hộ và yêu thích của khán giả trên toàn thế giới. Rục rịch trở lại trong phần hai, bộ phim nhanh chóng tạo được làn sóng trong cộng đồng fan hâm mộ với những cảnh phim vui nhộn của dàn thú cưng đẳng cấp. Phim dự kiến khởi chiếu 7/6/2019.

Dàn sư tử trong Vua Sư Tử

Theo sau bom tấn Avengers: Hồi Kết, Disney tiếp tục đem dàn sư tử hùng dũng ra mắt khán giả vào cuối tháng 7. Ắt hẳn chú sư tử Simba đáng yêu trong bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của không biết bao nhiêu bạn trẻ - Vua Sư Tử sẽ lại một lần nữa “đốn tim” khán giả Việt Nam trong phiên bản live-action 2019. Qua những thước phim đầu tiên được giới thiệu trong trailer, Simba cùng dàn sư tử đã được dựng hình bằng đồ họa hết sức chân thật đến từng sợi lông.

Lần này, hành trình trưởng thành của Simba và những cảnh phim hài hước cùng hai huyền thoại Timon và Pumbaa sẽ làm “sống dậy” những năm tháng đẹp nhất trong thời thơ ấu của thế hệ 8X và 9X. Với hình ảnh được đầu tư công phu cùng những cảnh trí hệt như thế giới động vật trên Trái Đất, khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào lần trở lại màn ảnh rộng này của Vua Sư Tử sau khi phiên bản hoạt hình từng mang đến biết bao cảm xúc cho khán giả toàn thế giới 25 năm về trước. Vua Sư Tử 2019 dự kiến ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 18/7/2019.

Chú cừu Shaun trong Shaun The Sheep Movie: Người Bạn Ngoài Hành Tinh

Lấy bối cảnh ở vùng quê Mossingham hết sức thanh bình, bộ phim hoạt hình lừng danh Shaun the Sheep đã “đánh cắp” trái tim của biết bao cô cậu bé. Vùng đất thanh bình này luôn bị đám cừu đất sét bầy trò quậy phá và gây ra bao nhiêu rắc rối cho ông chủ hiền lành. Cầm đầu bầy “siêu quậy” này là chú cừu Shaun, đứa chủ mưu trong những “phi vụ” quấy rối có độ nguy hiểm cấp độ cao. Ẩn sau vẻ ngoài hết sức đáng yêu và bộ lông bồng bềnh là một chuyên gia gây rối lắm chiêu nhiều trò bậc nhất miền quê.

Sau sự xuất hiện thành công trong Cừu Quê Ra Phố (tựa gốc: Shaun the Sheep the Movie) năm 2015, chú cừu Shaun lần này sẽ mang khán giả ra ngoài hành tinh với cuộc phiêu lưu trong bộ phim Shaun The Sheep Movie: Người Bạn Ngoài Hành Tinh (tựa gốc: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) –. Hãy cùng chờ đón sự xuất hiện xuyên không “bí ẩn” lần này với chú cừu siêu quậy trong bộ phim sắp tới, dự kiến ra mắt vào ngày 27/9/2019./.