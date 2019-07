Khám phá những tài lẻ ít người biết của các ngôi sao nổi tiếng

Tay guitar của ban nhạc Queen, Brian May là một nhà vật lý thiên văn, đồng thời là đồng tác giả của một cuốn sách về nguồn gốc của vũ trụ.

