Khi loạt sao nữ Hollywood xấu xí vì “nghiện” thuốc lá

Cameron Diaz "mê" thuốc lá đến mức cô không rời xa điếu thuốc ngay cả khi đi nghỉ dưỡng. Keira Knightley thản nhiên hút thuốc lá khi đang đi bát phố. Cân nặng của cô giảm sút một phần cũng là do chứng "nghiện thuốc lá". Nếu như các ca sĩ khác tìm mọi cách để giữ giọng thì Katy Perry lại khác, cô thường xuyên phì phèo hút thuốc lá. Cô thậm chí còn hút ngay trước mặt các con. Ngay cả khi đang diện bikini dạo biển, Kate Winslet cũng phải tranh thủ "phì phèo" khói thuốc. Miley Cyrus còn "mạnh dạn" hơn khi thản nhiên hút thuốc ngay lúc trình diễn trên sân khấu. Adele cũng là một người nghiện thuốc lá nặng, cô hút thuốc mọi nơi khi có thể. Do "nghiện" thuốc lá nên khi đang ngồi ca nô dạo biển, Rihanna cũng phải tranh thủ châm điếu thuốc để hút. Salma Hayek là một trong những người đẹp "nghiện" thuốc lá nặng, tuy nhiên, thời điểm năm 2007 khi đang mang thai đứa con đầu lòng, cô đã quyết tâm từ bỏ thói quen xấu này. Katherine Heigl nói rằng cô nghiện thuốc lá rất nặng và cô cũng từng vất vả để cai nghiện và vì thế, cô hi vọng con gái cô Naleigh, khi lớn sẽ không học thói xấu này của mẹ. Tại phim trường bộ phim “Nàng Bạch Tuyết và người thợ săn”, trong những lúc rảnh rỗi, “Nàng Bạch Tuyết” Kristen Stewart vẫn rất vô tư “đốt thuốc”. Là một cô gái sở hữu vẻ ngoài hiền dịu, dễ thương nhưng ít ai biết Mila Kunis cũng thường xuyên hút thuốc lá những khi rảnh rỗi.

