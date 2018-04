Kim Lý lần đầu tiết lộ thời điểm làm đám cưới và có con với Hồ Ngọc Hà

Video: Kim Lý chia sẻ về thời điểm làm đám cưới với Hà Hồ

- Hà Hồ có phải là người phụ nữ Kim đang tìm kiếm? Cô ấy đạt bao nhiêu điểm trong chuẩn mực mà bạn đặt ra?

Trong mắt tôi, Hồ Ngọc Hà là một người toàn vẹn. Ở bên Hà mới thấy Hà tuyệt vời như thế nào, từ vẻ bề ngoài đến tính cách đều rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy cô ấy là người rất hợp với mình.

- Kim Lý có thường xuyên nghe nhạc của Hà Hồ? Nếu như có ai đó hỏi bạn có thể hát 1 câu hát của Hà Hồ thì bạn có thể làm điều đó?

Tôi nghe rất nhiều. Tuy nhiên, vì tiếng Việt chưa đủ tốt nên cũng không dám hát đâu (cười).

- Kim Lý có nghĩ rằng phải đầu tư tiếng Việt của mình để có thể đi xa hơn với Hà Hồ?

Tôi đang học tiếng Việt mỗi ngày.

- Kim Lý có thể tiết lộ thời gian cưới Hà Hồ?

Đối với tôi, khi con người ta càng lớn tuổi hơn thì chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn, và chúng ta mong có được những mối quan hệ vững bền hơn. Đối với bản thân, tôi sẽ làm tất cả những điều gì có thể để đi đến cái kết đẹp với cô ấy.

- Trong tình yêu giữa Kim Lý và Hà Hồ thì ai là người chủ động trước?

Tôi muốn giữ chuyện này cho riêng mình và chưa muốn chia sẻ cho công chúng.

- Phong cách của Kim Lý có bị ảnh hường từ Hồ Ngọc Hà?

Gu thời trang của tôi không bị ảnh hưởng khi yêu cô ấy, tôi vẫn là tôi thôi.

- Còn tính cách thì sao?

Thực ra tính cách thì không có gì thay đổi cả. Đối với tôi khi yêu thì ai cũng phải là mình thôi nhưng vẫn có một số thay đổi nho nhỏ. Hà là người rất chăm chỉ, làm việc ngày đêm. Bản thân tôi cũng vậy, là người rất nghiện công việc những khi làm việc với Hà thì thấy cô ấy còn vất vả hơn mình. Đó là nguồn cảm hứng khiến tôi chăm chỉ hơn.

- Dường như Kim đang chểnh mảng công việc vì thường phải tháp từng Hà Hồ đi diễn?

Bộ phim cuối cùng của tôi được quay cách đây 1 năm rưỡi. Thật ra, với tư cách là một diễn viên thì mọi người thường có những dự án liên tiếp. Dù nhận được nhiều lời mời, nhưng tôi lại làm việc với tư cách vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên. Khi phát triển một dự án, tôi cần nhiều thời gian hơn so với công việc diễn xuất.

Hiện tại, tôi cũng đang phát triển 2,3 dự án và đang làm việc ngày đêm để có những sản phẩm tốt nhất.

Trong thời gian tới, tôi cũng có dự định tham gia sâu hơn vào lĩnh vực thời trang và Antonio De Torres là một trong những NTK tài năng mà tôi rất yêu thích.

Ông có gout thời trang cổ điển, lịch lãm kiểu Ý và Tây Ban Nha nhưng vẫn mang nét hiện đại của Mỹ. Tôi rất muốn học hỏi nhiều thứ từ Antonio cũng như cộng tác sâu hơn với ông trong thời gian sắp tới.

Nhưng theo tôi thì ngoài thời gian dành cho công việc thì mỗi người vẫn cần dành thời gian cho gia đình, tình yêu và những người mình yêu quý.

- Trong dự án tương lai, Kim Lý có mời Hà Hồ đóng nữ chính?

Tôi thường làm việc rất công tâm nên không bao giờ có chuyện cá nhân ở trong công việc. Nếu như Hà hợp vai đó, chắc chắn tôi sẽ mời cô ấy đóng. Tuy nhiên, cũng phải tuỳ thuộc vào quyết định của cô ấy nữa. Nên nếu hội tụ đủ 3 yếu tố: dự án, vai diễn có hợp và Hà có muốn đóng, tôi sẽ mời Hà.

- Dường như bạn và Hồ Ngọc Hà có nhiều điểm chung, rất quan tâm đến thời trang và phong cách sống. Ngoài ra, các bạn còn đồng điệu trong những lĩnh vực gì?

Chúng tôi có vô số điểm chung. Hà là một người cực kỳ chuyên nghiệp, chuyên tâm và chăm chỉ trong công việc. Chúng tôi có tư duy kinh doanh rất tốt, rất tập trung và có định hướng tốt trong sự nghiệp.

Nhưng cô ấy cũng là một người phụ nữ của gia đình tuyệt vời. Cô ấy quan tâm đến tất cả mọi người, cả bạn bè lẫn người thân và các thành viên trong gia đình theo một cách rất "đẹp". Tôi có thể thấy rằng cô ấy dành tình yêu của mình cho mọi người rất tự nhiên, và tôi cũng vậy.

Cặp đôi vàng Hà Hồ - Kim Lý.

Trên tất cả, cô ấy cũng là một người nghệ sĩ tuyệt vời. Mỗi lần cô ấy đứng trên sân khấu, Hà Hồ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình. Và chúng tôi cùng thích âm nhạc, điện ảnh, du lịch. Khi bạn hỏi, tôi mới điểm lại và thấy thật thú vị khi chúng tôi có quá nhiều điểm chung. Hà thật sự đặc biệt và tôi thực sự rất may mắn khi có cô ấy ở bên.

- Tôi thấy dường như bên ngoài bạn là người hướng ngoại nhưng có gì đó bên trong bạn rất hướng nội. Cả hai đều là người bận rộn, làm thế nào để hai bạn có thể đáp ứng được nhu cầu tình cảm, xây dựng một mối quan hệ hoàn hảo như những người bình thường?

Tôi nghĩ khi bạn gặp người phù hợp, những nhu cầu ấy sẽ được đáp ứng một cách rất tự nhiên. Nếu hai bạn có một sợi dây kết nối tinh thần vô hình, chẳng cần nói với nhau điều gì vẫn sẽ hiểu điều người còn lại muốn, dù ở trong cùng một căn phòng hay ở rất xa nhau.

Một thứ chúng tôi rất giỏi, là dành dụm và tận dụng thời gian cho nhau, cho nhau không gian để phát triển sự nghiệp riêng và cùng thăng hoa.

- Những chuyện cũ không vui, như cuộc hôn nhân không trọn vẹn của đối phương đôi khi trở thành khoảng cách cho chuyện tình mới. Anh nhìn nhận chuyện này như thế nào?

Tôi nghĩ bất kỳ ai đều trải qua những chuyện tình không vui, không toàn vẹn trong quá khứ. Đó là thứ đem chúng tôi, những con người qua tuổi 30 lại gần nhau hơn.

Chúng tôi sẽ không thể tìm được những người chưa từng yêu ai, và cá nhân tôi cũng không hề muốn hẹn hò với ai chưa từng nếm trải những trái đắng hay quả ngọt của tình yêu.

Mỗi cuộc tình đi qua là một lần chúng ta nhìn lại mình, chiêm nghiệm để rồi đúc kết được những kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Bạn biết không, quá khứ là thứ làm nên hiện tại của chúng ta.

Và nếu không có quá khứ của cô ấy, không có quá khứ của tôi, sẽ không có chúng tôi như "hai nửa hoàn hảo" ngày hôm nay. Nếu được nói về quá khứ của cô ấy, hay quá khứ của tôi, tôi xin phép dành một lời cảm ơn vì những điều không vui ấy làm nên hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay.

- Hồ Ngọc Hà gặp bố mẹ anh rồi đúng không? Họ nghĩ gì về cô ấy?

Bố mẹ tôi thấy cô ấy rất tuyệt vời, như cách tôi nghĩ về cô ấy.

- Đâu là thời điểm anh và Hà nhận ra mình có tình cảm với người còn lại?

Tình yêu phát triển rất tự nhiên. Sẽ không có một trường hợp như, sáng tỉnh giấc và bạn nhận ra mình bỗng yêu một ai đó mất rồi. Đó phải là một quá trình tìm hiểu lẫn nhau, những cái tốt, cái xấu, thế mạnh, thế yếu, và khi đó bạn mới thực sự yêu họ.

- Điều gì anh yêu thích nhất ở Hồ Ngọc Hà?

Điều quan trọng nhất vẫn là trái tim và tâm hồn. Cách nhìn nhận dễ nhất là xem họ đối xử với những người xung quanh ra sao, có dễ cảm thông với người khác không, có quan tâm đến những người xung quanh không. Không chỉ trong tình yêu, mà các mối quan hệ khác nữa, những điều này khiến tôi đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Hà còn là người rất có chiều sâu nữa.

- Anh và Hồ Ngọc Hà có cãi nhau không? Khi có mâu thuẫn xảy ra, anh làm gì để giải quyết nó?

Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong bất kì mối quan hệ nào, với bất kỳ ai. Cả hai chúng tôi đều là những người cá tính mạnh, vì thế giữa chúng tôi chắc chắn cũng sẽ có những "va chạm". Khi hai "vật thể" va chạm, sẽ có những khoảng cách trong quan điểm, lối suy nghĩ…

Bạn phải tìm cách để cả hai cùng tiến lại gần nhau, gặp nhau ở phần giữa của khoảng cách đó. Và điều quan trọng là cách giải quyết vấn đề. Khi có mâu thuẫn, nhiều người chọn cách cãi vã, lớn tiếng với nhau để giành chiến thắng, nhưng cách này không bao giờ giải quyết được vấn đề triệt để. Để làm được điều này, tôi nghĩ cả hai phải đối thoại, lắng nghe và chọn ra những gì hợp lý nhất.

Nên đặt mình vào địa vị của đối phương để đôi khi chấp nhận "thoả hiệp" một chút. Tôi chọn cách không bao giờ đi ngủ khi còn có tranh cãi hay cảm giác giận dữ. Có thể bạn không hoàn toàn hài lòng với kết quả của cuộc tranh cãi, nhưng hãy cứ để nó trôi qua nhẹ nhàng, nếu đó không phải vấn đề lớn.

Bởi vì, đến cuối cùng, người phải chịu cảm giác hậm hực, ấm ức, tức giận chính là bạn, và người bạn yêu thương, chứ không phải bất kỳ ai khác.

Kim Lý luôn muốn là chính mình.

- Có phải đàn ông thường sẽ là người phải độ lượng, nhường phụ nữ để thể hiện sự ga-lăng?

Chúng tôi, hai người đều có cá tính mạnh, thường nảy sinh tình cảm với những người cá tính mạnh. Vì thế, nếu đó là lỗi của cô ấy, tôi sẽ chọn cách cứng rắn hay nhường nhịn, tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể, và ngược lại.

Kim Lý nghĩ việc làm huề phải đến từ hai phía. Nếu một người cứ mải miết đi với tâm thế giận dỗi, một người cứ lẽo đẽo đuổi theo, họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Nhưng chung quy lại, là một người đàn ông, tôi thường chủ động làm huề vì trong một cuộc cãi vã liên miên, căng thẳng leo thang, cả hai đều sẽ là người thua cuộc, chẳng ai thắng cả.

Tuy nhiên, nếu có điều gì đi ngược tôn chỉ sống, những giá trị mà tôi theo đuổi, chắc chắn tôi sẽ thẳng thắn nói ra, không ngại ngần. Và từ đó, chúng tôi cũng sẽ hiểu thêm về nhau để giúp cho mối quan hệ được cân bằng.

- Mỗi khi Hà giận dỗi, có hành động gì của anh khiến cô ấy hết giận ngay lập tức?

Tôi nghĩ là không. Vì thực sự khi giận, chẳng có cách gì để con người ta trở lại bình thường chỉ sau một cái búng tay. Và nếu có, thì kỳ thực vấn đề vẫn nằm ở đó.

Tôi luôn chọn cách đối thoại một cách văn minh, nói chuyện lý lẽ, logic để giải quyết tận gốc vấn đề, để chúng tôi không bao giờ phải cãi vã về vấn đề này nữa. Thật may là chúng tôi đều là những người trưởng thành và chẳng bao giờ to tiếng với nhau, tôi rất may mắn vì điều này.

- Phụ nữ đôi khi khá là khó hiểu, anh có nghĩ vậy không?

Những người phụ nữ bạn từng hẹn hò khó hiểu lắm sao? (Cười).

- Người nổi tiếng khi yêu nhau thường hiếm khi công khai. Vì sao anh và Hồ Ngọc Hà quyết định chia sẻ với công chúng về mối quan hệ này?

Tôi nghĩ vấn đề không phải là công khai hay không công khai. Vấn đề là tôi phải là chính mình. Tôi không thích sống mà phải giấu diếm, giả vờ hay che đậy một điều gì. Và nếu các bạn nhìn vào cách Hà phản ứng, phát ngôn từ trước đến nay, bạn sẽ thấy cô ấy cũng giống tôi. Vì chúng tôi cùng hiểu rằng, điều đó chẳng thể khiến chúng tôi hạnh phúc.

- Khi bạn và Hà Hồ chia sẻ những bức ảnh trên trang cá nhân, anh có lo rằng mọi người so sánh anh với người cũ của cô ấy?

Nếu bạn là người kém tự tin, bạn sẽ sợ việc bị so sánh với người khác. Nhưng tôi thì không. Tôi hoàn toàn tự tin vào con người và những phẩm chất của mình. Tôi nghĩ chúng ta nên hạnh phúc với những gì mình đang có, đang phấn đấu trở thành, hơn là cứ mãi so sánh mình với một ai đó.

Điều đó chẳng giúp chúng ta tốt lên khi cứ dành thời gian vào việc vô bổ ấy. Nếu bạn sống mà cứ nhìn ngó ngang dọc, thì đó là vấn đề lớn đấy. Mà tâm lý này xuất phát từ việc các phụ huynh ở Việt Nam hay so sánh con mình với người khác, tôi nghĩ vậy. Hãy cứ là mình và tự tin, yêu bản thân mình đi, bạn sẽ thấy sống dễ thở và đời đáng yêu hơn đó.

- Dường như anh đang bớt tham gia các dự án phim trong nước thời gian qua, anh có sợ mình bị lãng quên?

Trước đây, tôi chẳng biết gì nhiều về Việt Nam. Tất cả đều qua những câu chuyện bố kể. Đó thực sự là hành trình tôi đi tìm lại nguồn cội, khám phá chính bản thân mình cũng như văn hoá và lịch sử của quê cha. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi đồng ý tham gia một dự án tại Việt Nam. Và dự án này làm thay đổi cuộc đời tôi, khiến cho tôi trở nên nổi tiếng.

Những trải nghiệm này chắc chắn làm thay đổi bản thân bạn, như những trải nghiệm sống khác, và theo cả cách tốt lẫn cách xấu. Điện ảnh là niềm đam mê của tôi, nhưng đó phải là một dự án phù hợp. Nếu các khán giả quên tôi, điều đó với tôi cũng không quá quan trọng, dù tôi luôn thầm cảm ơn tất cả những tình cảm và sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho.

Nhưng thật sự là tôi vẫn phải sống cuộc sống của tôi, cho tôi. Tôi không muốn bận tâm về việc khán giả sẽ quên mình. Nếu bạn thật sự yêu quý một ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên họ.

- Tại sao bạn không theo đuổi giấc mơ của mình ở Hollywood mà về Việt Nam? Có phải vì làm phim ở đây dễ hơn?

Tôi nghĩ thế giới đang ngày càng phẳng ra và điện ảnh quốc tế đang có những sự chuyển mình mạnh mẽ. Sẽ có nhiều cơ hội hơn cho những diễn viên gốc Á. Những năm trước, sẽ chẳng có bao nhiêu bộ phim bom tấn lớn nhất với dàn diễn viên da màu như Black Panther. 20 năm trước, sẽ chẳng dễ dàng gì để quảng bá một bộ phim như vậy.

Tôi tin rằng diễn viên Châu Á và đặc biệt là Việt Nam sẽ có chỗ đứng vững chãi hơn tại thị trường quốc tế. Tôi mong điều này có thể đến với tôi, hoặc một ai đó, ai cũng được, vì đó sẽ là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Cá nhân tôi cũng đang phát triển một số dự án quốc tế để có thể sản xuất và ra mắt trong thời gian sớm nhất.

- Nếu bạn có cơ hội đến Hollywood để quay phim trường kỳ, nhưng Hà Hồ phải ở Việt Nam với gia đình, bạn sẽ chọn sự nghiệp hay tình yêu?

Nếu người bạn yêu yêu cầu bạn ngừng sự nghiệp, họ không thực lòng yêu bạn. Với người yêu hay người thân, bạn không nên đặt ra giới hạn, ngăn cản họ làm gì tốt cho họ. Tôi nghĩ mình là người may mắn. Tôi đang ở bên cạnh một người phụ nữ tuyệt vời, tôi chẳng bao giờ phải chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu.

Kim Lý thay đổi sau khi yêu Hồ Ngọc Hà.

- Có người nhận ra rằng anh thay đổi khi yêu Hồ Ngọc Hà. Như việc anh tránh chụp với các mỹ nhân Việt khác chẳng hạn?

Tôi chỉ không thích những tin đồn thất thiệt về mình, vậy thôi. Tôi chỉ muốn tránh việc uy tín cũng như tình yêu, cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi những điều vô bổ này.

- Dường như anh thoải mái hơn với mối quan hệ này?

Không phải với mối quan hệ này mà trong cuộc sống nói chung. 4 năm qua, tôi sống một cuộc sống khác. Có thể dễ dàng hơn về bề mặt nhưng kỳ thực cũng có nhiều khó khăn hơn ở bên trong, về tinh thần, nhưng tôi luôn tìm cách giữ cuộc sống của mình thật sự thoải mái, không vướng bận. Tôi nghĩ cuối cùng tôi học được điều này.

- Người ta nói một đứa trẻ sẽ giúp tình yêu thêm lâu bền, hay cứu rỗi một tình yêu đang chết dần, anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ chúng ta không thể dùng những đứa trẻ để níu kéo tình yêu, khi tình yêu không còn nữa sẽ chẳng có gì để níu kéo. Có một đứa trẻ là một trách nhiệm lớn mà mỗi người chúng ta nên nhìn nhận một cách nghiêm túc trước khi quyết định sinh con.

Và nhiều người nghĩ việc có một đứa trẻ rất đơn giản. Đúng, việc sinh thành không khó, nhưng để dưỡng dục bé là cả một vấn đề rất lớn. Vì thế, những đứa trẻ nên đến từ tình yêu, hơn là mưu cầu níu kéo.

- Anh có muốn có con với Hồ Ngọc Hà?

Nếu tôi không muốn có một đứa con, một gia đình với Hồ Ngọc Hà, tôi sẽ không ở bên cô ấy.

- Cảm ơn Kim Lý về những chia sẻ của anh!

