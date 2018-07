Kỳ Duyên và dàn người đẹp rạng rỡ trong "vòng vây" của các chiến sĩ

Tiếp tục hành trình trao tặng sách, dàn người đẹp gồm: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoàng My, Mâu Thuỷ, Trương Thị May, Phan Lê Ái Phương đã có mặt tại Sư đoàn 5 và Trung đoàn 4 tại Tây Ninh để giao lưu và ký tặng cho các chiến sĩ. Ngay khi xuất hiện, 5 cô gái nổi tiếng đã nhận được nhiều tình cảm của các chiến sĩ. Các cô gái nhanh chóng tạo được thiện cảm nên không khí trở nên thân mật, gần gũi, dễ chia sẻ. Kỳ Duyên chia sẻ, cô hy vọng có thể truyền cảm hứng đến các chiến sĩ, thanh niên quân đội về tinh thần tự hào bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời đại mới, tinh thần kỷ luật... Các người đẹp đều mặc trang phục trắng nhẹ nhàng, trang điểm giản dị. Á hậu Trương Thị May gây ấn tượng bởi tác phong chuyên nghiệp, gương mặt đẹp sắc sảo. Á hậu Hoàng My nữ tính và giản dị. Tại Trung đoàn 4, các người đẹp đã đi tham quan mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi của các chiến sĩ. Cả Kỳ Duyên, Hoàng My, Mâu Thuỷ, Trương Thị May, Ái Phương đều tỏ ra bất ngờ, ngạc nhiên khi thấy những vườn rau xanh mướt, đàn gia cầm, gia súc béo tốt được chăm sóc từ chính bàn tay của các chiến sĩ nơi đây. Sự xuất hiện của dàn người đẹp đã mang đến không khí tươi mới cho nơi đây./.

